東南亞國家聯盟（ASEAN）外長周二舉行視像會議討論緬甸軍事政變，多國呼籲緬甸軍方釋放昂山素姬（Aung San Suu Kyi），而東盟主席國聲明則只呼籲緬甸各方自制，透過建設性對話尋求和平解決方案。

緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人昂山素姬與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖，成千上萬民眾上街抗議，但卻遭到軍警以武力對付，至今已有逾20人在軍民衝突中身亡。東盟各國外長以視像方式舉行非正式會談，希望對緬甸局勢提出緩解方案。

新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）在會中表達要緬甸軍方釋放昂山素姬以及總統溫敏（Win Myint），如此一來才能找到長遠的和平解決方案。他並呼籲讓聯合國緬甸特使布爾格納（Christine Schraner Burgener）訪問緬甸。

馬來西亞外長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）也呼籲釋放昂山素姬、溫敏和其他被拘留人士，他也呼籲成立東盟專家小組，處理緬甸軍方對去年大選舞弊的指控。

菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）會後呼籲釋放昂山素姬，並讓緬甸回復到之前的狀況。

印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）呼籲緬甸對東盟敞開大門，並呼籲軍方釋放被拘捕的人，不過她同時強調東盟會維持不干涉原則。

對緬甸事務有影響力的泰國則尚未公開發表任何聲明。

東盟會後發表主席國聲明指出，東盟關切緬甸狀況，呼籲各方避免激起更多暴力，也呼籲各方自制，基於人民最大利益，透過建設性對話尋求和平解決方案，東盟已準備好用積極和平方式協助緬甸。聲明並指出，東盟聽到了一些要求釋放被拘捕政治人物的呼籲，也聽到了讓聯合國秘書長緬甸事務特使訪問緬甸的要求。

同時，獨立機構「援助政治犯協會」表示，緬甸軍警除了在上周末血腥鎮壓示威，造成大量死傷外，還拘捕逾千人，包括至少8位記者。美聯社記者登梭（Thein Zaw）是其中一名被捕者，他的律師表示，登梭及另外五名緬甸記者被控違反公共安全法。美聯社譴責緬甸任意拘留登梭，要求立即放人。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！