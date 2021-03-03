美國微軟公司周二表示，一個在中國活躍、並形容屬國家級支援的黑客組織，一直利用以往未被發現的漏洞，遙距入侵微軟電郵的伺服器竊取電郵內容，目標對象是傳染病研究人員、高等學府及國防承包商等。中國外交部回應，稱不要無端猜測指摘。

微軟稱黑客組織名為「HAFNIUM」，形容是國家級資助在海外營運的組織，並利用微軟電郵服務產品「Exchange Server」中4個未曾發現過的漏洞進行攻擊。

網絡安全公司Volexity在另一篇文章指，黑客在1月已利用其中一個漏洞，竊取「幾個用戶郵箱的全部內容」。

入侵活動與別不同

微軟發表這個消息前，美國網絡保安公司Secureworks情報總監麥克萊倫（Mike McLellan）已表示，發現周日通宵連接「Exchange Server」的活動激增，單計公司內約有10個客戶受到影響，他更指活動似乎集中於散播惡意軟件，以及為未來進一步的深入入侵作準備，而不是立即進取地入侵。

中國外交部發言人汪文斌周三在例行記者會上表示，中國堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊和網絡竊密行為，「將網絡攻擊直接與政府相關聯，更是高度敏感的政治問題」，希望有關傳媒和企業在定性網絡事件的時候基於充分證據，而不是無端猜測指摘。

路透社

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