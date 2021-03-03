緬甸上月初軍事政變引發民間抗爭，軍政府除對付異見者，打壓魔爪還伸向報道實況的傳媒，昨日以「引發恐懼和散播假消息」為由起訴美聯社在內六名記者；同時軍警連日以實彈鎮壓示威者，昨日又有33人被軍警殺死，是自上月初軍方政變以來最多，仰光總主教形容有如六四天安門事件。

被刑事起訴的六名記者都是緬甸本地人，包括上周六在仰光商區採訪時被捕的美聯社32歲攝影記者登佐，另外五人是分別是地方傳媒、攝影社、網媒和自由身記者，罪名是「引發恐懼和散播假消息，直接或間接滋擾公務員」；上月軍政府修正此例的最高刑罰，由兩年變三年。目前六人囚於最大城市仰光的永盛監獄。

美聯社促當局立即放人

登佐的代表律師丁薩吳說：「登佐先生當時只是運用法律賦予的新聞自由做採訪，不是在示威，而是在盡本份工作。」美聯社國際新聞組副主席菲利普斯促當局立即放人：「獨立記者必須能自由和安全地報道新聞，不應擔心遭報復；美聯社強烈譴責緬甸政府隨意拘留佐登。」

根據監察團體援助政治犯協會估計，2月1日政變至今至少有1,200多人被捕，當中有34人是記者，僅15人獲釋；最新一名被捕的是緬甸民主呼聲（DVB）記者，他在DVB的facebook專頁直播上周一半夜在家被捕過程，片中可聽到門外有人大力敲門，記者請求軍警不要開槍。協會批評當局打壓記者會窒礙準確資訊和新聞，又說記者採訪時即使有明確身份證明，仍遭暴力攻擊。

另外，軍警連日以實彈驅散仍留在街頭的示威者，昨天又有33人中槍死亡；當中仰光示威者在地上貼了軍政府領袖敏昂萊來照片、欲阻止軍警推進無效，18人遇害，300多人被捕；第二城市曼德勒則有兩男女分別頭、胸中彈，其中女死者身穿T恤，印上「一切都會好起來」字句。

警毆醫療隊阻救援

中部明寧岩市，學運領袖說一名少年中槍死亡，他說軍警一邊以催淚彈和震撼彈對付群眾一邊推進，「接着沒有用水炮就直接開槍」；南下蒙育瓦市亦有七名示威者被殺，當地報章編輯經遺屬和醫生確認消息，另有30人傷，部份人昏迷。自由亞洲電台還說有警察開槍打爆救護車窗，以槍柄和棍毆打醫療隊，阻礙救援。

天主教仰光教區總主教貌波推文痛心形容，緬甸各大城市抗爭情況，有如1989年中國北京天安門六四事件。示威造成至少40示威者亡。

法新社/路透社