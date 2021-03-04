【新增動新聞】美國智庫美國傳統基金會（The Heritage Foundation）和《華爾街日報》共同公佈周四公佈新一年度的「全球經濟自由指數」，在去年以89.1分位列第二的香港，在今年排行榜中直接被除名，去年排35名的澳門亦榜上無名。《華爾街日報》編輯部解釋因兩地的政策「最終都是由北京控制」，因此沒有在今次排名內出現。

美國傳統基金會創辦人佛納（Edwin Feulner）周三在《華爾街日報》解釋除名安排，指編輯部認為香港和澳門本來「為居民提供比中國普通公民更大的經濟自由……然而近年來事態發展已明確表明，這些政策最終都是由北京控制」，因此兩個特別行政區並未在今年的排行榜中出現。

基金會創辦人：港已喪失政治自由和自治權

佛納形容香港曾是自由燈塔，開放程度「近乎夢幻」，也是西方價值在亞洲的橋頭堡，他寫道：「過去兩年香港的政治自由和自治權已喪失，令這城市在很多方面與上海和北京等中國主要商業中心幾乎無異。」

他指香港揉合中西價值觀，且同時與中國與英國有聯繫，是香港得以繁榮的原因，近來香港卻日益向北京一方傾斜，主權移交前依賴的普通法法治、言論自由和民主傳統已被大大削弱。曾參與1997年主權移交儀式的他形容，當年對香港「變成一個中國中型城市」的憂慮已成真。

港居榜首25年後跌排名 如今再除名

至於本年的「全球經濟自由指數」，新加坡以89.4分排第一，得分比去年升0.3分；新西蘭以83.9分排第二，澳洲以82.4分排第三。台灣以78.6分排第6，中國則以58.4分排第107位。

香港自「全球經濟自由指數」1995年創立後，連續25年居榜首，去年首痛失冠軍寶座予新加坡，只排第二。當時美國傳統基金會指出，港府2019年尋求修訂《逃犯條例》威脅司法獨立，持續的政治和社會動盪亦削弱香港聲譽。

陳家洛：國際質疑本港能否維持高度自治及一國兩制

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛指出，特首林鄭月娥兩年前曾親自感激美國傳統基金會，將香港連續25年評選為全球最自由經濟體系，惟兩年後香港卻首次被剔出評級，陳形容是國際質疑本港能否維持「高度自治」、「一國兩制」的訊息、就應否繼續視香港為有別於中國的經濟體系，響起警號，亦反映出自由經濟體系與人權、司法制度掛勾。

陳續指，不論是警方全城大搜捕民主派參與初選者、抑或是打壓本港新聞自由等，均反映出政府「無休無止」地清算本港異見人士，難以說服國際相信香港未來得以「撥亂反正」，反而憂慮香港在北京的全面管治下，能否繼續維持自由經濟體系，「抑或是已經變成政治主導、走向社會主義的遊戲玩法」。

財政司司長陳茂波出席研討會時回應稱，不同意基金會指香港經濟政策由中央政府控制，認為基金會在意識型態和政治上有偏見。他指香港經濟的核心競爭力體現於資金、人才及資訊自由流通。

美國傳統基金會官網/《華爾街日報》/本報記者/法新社/《蘋果》資料室

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