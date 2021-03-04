SpaceX火箭試射首次成功 着陸 3分鐘後爆炸

太空探索技術公司SpaceX最近兩次火箭試射均着陸失敗，周三在德州再度試射Starship原型SN10，首次成功着陸，但着陸約三分鐘後發生爆炸。

SpaceX原定於美國時間周三下午3時，於德州博卡奇卡發射場試射SN10，但電腦系統在試射前探測到火箭驅動力預設標準有問題，在倒數階段最後10秒緊急煞停。研究團隊於5時15分再度試射，火箭升空約9.7公里後，將引擎關閉開始水平降落墨西哥灣，之後調整返向垂直着陸。但火箭着陸數分鐘後爆炸，冒出巨大火球。SpaceX今次全程直播火箭升空和着陸過程，但爆炸發生時立即中斷直播。

現時尚未知火箭爆炸原因，航空太空工程師英斯普魯克（John Insprucker）表示，「我們成功在降落場着陸」，又指多個火箭正在生產中，下一個原型SN11會在不久將來準備試射。

德州上月大停電 電力中心CEO被炒

美國德州上月遭遇暴風雪，引發大規模停電，數百萬民眾要捱凍。負責管理全德州約85％電力供應的德州電力調度中心（ERCOT）被指管理不善，繼董事會多名成員和德州公共事業委員會主席請辭後，ERCOT行政總裁麥格尼斯（Bill Magness）周三亦被解僱。

ERCOT董事會周三晚上舉行會議後，麥格尼斯提前兩個月獲通知終止合約。董事會在聲明中指，麥格尼斯在過渡期間會繼續出任主席及行政總裁，與州政府合作改革ERCOT。

德州上月遭暴風雪侵襲，正當很多民眾都需要電力在嚴寒下取暖，卻有超過400萬戶沒有電力供應。不少民眾停電期間要在屋內生火取暖，釀成多宗一氧化碳中毒身亡或凍死的悲劇，至少40人喪生。麥格尼斯解釋停電是必需措施，避免更災難性的大停電發生。

事後多個公共機構被問責，德州議會上周四舉行聽證會，議員紛紛指責麥格尼斯的處理手法。但麥格尼斯堅稱他的行動確保全州約3,000萬民眾獲正常供電，「保障德州市民免於陷入今日仍面臨停電的情況」。德州州長阿博特（Greg Abbott）將矛頭直指ERCOT，稱政府被誤導供電穩定。負責監督ERCOT的德州公共事業委員會亦捱轟，主席沃克（DeAnn Walker）請辭。

美國有線新聞網絡／美聯社

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