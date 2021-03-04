緬甸反政變示威持續，軍政府今日繼續打壓全國多地示威。仰光、蒙育瓦（Monywa）、勃固省等地都有群眾無懼血腥鎮壓上街。第大二城市曼德勒（Mandalay）有居民見到5架軍機飛越上空，似是視察及展示軍方的強硬姿態。

警方在仰光及蒙育瓦開槍及以催淚彈驅散示威者，仰光以西的勃生（Pathein）亦有開槍鎮壓，仰光示威者在街上掛床單和圍裙阻擋警方視線，又以鐵絲網作路障。

在古城蒲甘（Bagan），數以百名示威者手持國務資政昂山素姬的相片及標語，高叫「釋放我們的領袖」。示威領袖貌桑哈（Maung Saungkha）說：「我們知道隨時會被射殺，但在軍政府統治下生存是沒有意思。」

法國總統馬克龍周四再就緬甸問題發聲，促軍方立刻停止鎮壓。他在Twitter發文指：「法國呼籲緬甸立刻結束鎮壓，釋放被關押的人，尊重民眾在最近選舉表達的民主選擇，我們與你們並肩」。

有外交官員表示，聯合國安理會將於周五閉門討論緬甸局勢，聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）說：「我呼籲安理會成員看看那些令人震驚的暴力相片及片段。」

緬甸當局周三血腥鎮壓示威，聯合國緬甸特使布爾格納（Christine Schraner Burgener）表示有38人死亡，是政變至今最血腥一天。人權觀察（Human Rights Watch）研究員韋爾（Richard Weir）說：「緬甸的維安部隊以肆意的暴力和殘暴行為，打壓反政變示威。」

路透社

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