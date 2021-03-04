美國白宮周三發佈總統拜登任內首份《國家安全戰略指南》，列出各項國安優先事項，警告世界各地民主正倒退，美國與中國、俄羅斯等的對抗加劇。文件形容中國是美國的新威脅，表明美國支持台灣，亦會在香港、新疆及西藏問題上聲援民主和人權。

中國對穩定和開放國際體系構成衝擊

文件指現時美國主要面對國外發生事件包括武漢肺炎、經濟衰退、種族不公和氣候危機等，以及世界各地民族主義抬頭、民主倒退等前所未見的挑戰。當中特別點名提到中國，稱世界權力分佈正在改變，中國迅速變得自信，且有潛力從經濟、外交、軍事及科技方面，對穩定和開放的國際體系構成持續挑戰。文件亦提及俄羅斯繼續力圖擴大全球影響力，擾亂國際社會秩序，中俄亦大灑金錢嘗試阻止美國在全球捍衞利益。

指南稱美中處於戰略競爭關係，批評中國領導人尋求以不公平競爭獲益，並衝擊國際體制，揚言將正面回應，打擊不公平貿易行為、網絡剽竊和威脅性經濟活動，強調美企在華經營時不能犧牲美國的價值觀。

促盟國聯手宣揚民主

指南形容美國在競爭中勝過中國的最有效方式，是投資於民主、經濟和國民身上，美國需重建世界領袖地位。美國可聯同盟國宣揚民主價值和國際規則，讓中國等國家必須遵守，為此將繼續向北約、澳洲、日本和南韓等投資，指她們是美國最重大的戰略資產。

指南亦表明華府應支持中國鄰邦和商業夥伴的權益，讓她們可在不受政治威脅下自由選擇，亦會支持台灣。文件提到台灣擁有領先的民主，也是美國重要的經濟和國防夥伴，美國長久以來對台灣有承諾，華府也會在香港、新疆及西藏與抱持相近立場的國家，共同支持民主、人權和人類尊嚴。

願與中俄「有意義對話」

拜登形容現時世界處於轉捩點，面對疫情及氣候危機、核武擴散等挑戰，部份人或以為專權是最佳應對方式，但他並不認同。拜登形容民主是通往自由、繁榮、和平的路，美國的根本優勢亦在於民主，表明會與盟友和夥伴捍衞美國利益和核心價值，強調「時間緊迫」。

指南同時稱美國會在軍事科技議題上，與中國和俄羅斯展開「有意義對話」，強調戰略競爭不代表完全不與中國合作，美國亦要致力避免誤解和誤判，期待與中國在氣候變化、全球公共衞生、裁減軍備和核不擴散等議題合作。

美國國務卿布林肯周三亦發表上任後首次外交政策演說，列出未來8項優先處理工作，同樣點名提到中國稱有能力撼動現行國際體系，華府將與夥伴合作，以強而有力立場應對中國。

美國白宮官網/中央社

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