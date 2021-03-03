（北美通訊）美國司法部自2018年起調查總統拜登之子亨特（Hunter Biden）的財務狀況，包括他與中國的生意往來。霍士新聞引述消息人士指，司法部對亨特的調查仍然「積極進行中（active and ongoing）」，而特拉華州聯邦檢察官辦公室亦「認真對待（treating it seriously）」此案。

消息指，拜登上任後，特拉華州檢察官辦公室沒有收到任何來自白宮、或未完成確認程序的司法部部長提名人加蘭（Merrick Garland）的訊息。而上周在參議院司法委員會聽證會上，加蘭亦表示沒有與總統討論相關調查；他補充指，拜登早已表明不論在提名前後，皆不會干涉此案，並把起訴權留給司法部門。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）去年12月表示，總統不會與正在考慮擔任司法部部長的任何人選，討論與亨特有關的調查。月初，拜登政府要求所有特朗普任命的聯邦檢察官在月底辭職，惟要求特拉華州聯邦檢察官魏斯（David Weiss）留任，未知是否與拜登強調保持司法獨立有關。

司法部自2018年起調查亨特的財務狀況，包括他與中國生意往來。當時，一名政府消息人士告訴霍士新聞指，亨特是大陪審團調查的「目標」或「主要人物」（target/subject），「目標」意味「犯罪的可能性很高」，而「主要人物」是「不確認有否犯罪」的人，調查是根據涉及可疑的外國交易「可疑活動報告」（SAR）。另一位消息人士則表示，「可疑活動報告」指正在調查，來自中國或其他國家的資金。

對此，亨特沒有立即回應。過去他曾表示，堅持認為他沒有做錯任何事情，在12月的公開聲明中他又指，非常認真地對待這問題，並「確信司法部會對這些問題進行專業和客觀審查，證明他合法且適當地處理稅務及收益。」

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