性醜聞纏身的紐約州長科莫（Andrew Cuomo）周三再次對任何因他行為而受到痛苦的人道歉，坦言對被指控感到難堪，但表明不會辭職。

63歲的科莫最近先後被三名女士指控性騷擾，他周三在醜聞爆出後首次現身，利用疫情記者會回應指控，承認言行令人不舒服，但並非故意，亦沒有不適當觸摸過任何人。他坦承習慣以吻和擁抱作見面禮，但此事令他上了重要一課，知道面對女性應如何表現。

科莫表示會配合調查。調查由紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）監督，正物色獨立律行調查並撰寫報告。

科莫被問到會否辭職時表示，他不是由政治人物選出，而是經民選的，所以不會辭職。

科莫的性醜聞越揭越多，第三名女子、33歲的魯赫（Anna Ruch）在《紐約時報》周一刊出的訪問稱，2019年9月自己在一場婚禮遇見科莫。魯克憶述自己接待科莫時，他突然將手放在她裸露的後腰，當她推開科莫的手後，他接着又「具侵略性」將手放在她的臉頰，詢問能否親吻她，她身旁的一名友人亦聽到科莫索吻之言。魯克說：「我非常困惑、震驚及難堪，那一刻我轉過頭，無法說出一句話。」

那場婚禮的新郎是科莫的助手羅茲（Gareth Rhodes），周三宣佈離開紐約州抗疫小組。

美聯社／《紐約郵報》

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