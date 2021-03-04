中國將在周五召開人大會議，料將正式修改香港選舉制度。半島電視台指近期港府不斷打壓民主派，預計在人大會議後，將出現更多拘捕及「DQ」行動，並引述分析指北京對「愛國」界定模糊，終極目的是壓制異見，以免2019年民主派在區選大勝一幕重演，形容北京不再容納溫和反對聲音。

報道指近月港府對民主派打壓升級，上月底一口氣以港版國安法中的顛覆罪名起訴47名去年參加初選的民主派人士，港府此前亦以國安法起訴壹傳媒創辦人黎智英，更在小學推動「國安教育」。港府1月也宣佈要求18萬公務員宣誓或簽署聲明，表態擁護《基本法》及效忠特區，近日更提出《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，列出「損害香港利益」等「負面清單」行為，違者可被下令禁止參選5年。

借疫情趁機「開戰線」 批愛國標準模糊

美國加州大學歐文分校歷史學教授華志堅（Jeffrey Wasserstrom）表示，去年武肺疫情分散各國注意，北京乘機展開多個行動，懲罰阻止香港變得與其他中國城市更類近的人士。他稱這反映北京不再容許溫和反對聲音，「她們想盡可能壓縮以非暴力形式表達意見的空間」。

港澳辦主任夏寶龍早前在專題研討會上，訂立「愛國者治港」標準並列出多項「非愛國」行為，中共高層近日亦頻頻批評香港選舉制度存在漏洞。美國智庫「中國高等研究中心」的鮑伊（Julia G. Bowie）稱，北京眼中香港選舉的「漏洞」是指「非愛國者」可以當選，預計夏寶龍的「愛國者」標準將成為日後取消參選人資格的基礎。鮑伊又指夏寶龍的愛國者標準模糊，料將用作DQ被認為對北京有敵意的人士。

報道形容全國人大只是橡皮圖章，去年5月舉行的人大會議，決議通過「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，也是為實施港版國安法鋪路。

評論：香港向來只有極為有限的民主

香港立法會選舉經過一年延期，現暫定於9月舉行。華志堅指香港向來只有極為有限的民主，但選舉仍可讓市民表態——例如民主派在2019年反送中運動期間，於區議會選舉取得大勝，北京以「示威出現暴力」引導市民與示威者切割的期望亦落空，參加民主派初選也是市民表達不滿的一種方式。半島電視台形容，2019年民主派區選大勝對北京來說非常尷尬，北京或正試圖避免這場面重現。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）直指，若北京要求香港各級選舉參選人，必須表態認同「香港是中華人民共和國不可分割的一部份」，中共將可進一步控制香港，原因是在此情況下只有親北京人士可獲准參選。

中國早前高調召開「全國脫貧攻堅總結表彰大會」，由國家主席習近平宣告中國全面脫貧。倫敦大學亞非學院中國研究所所長曾銳生（Steve Tsang）稱，中國在1989年六四事件後，以經濟成就換取國民支持，故習近平必須達到他自行制訂的脫貧目標。不過鮑伊指中國經濟增長將無可避免放緩，中共未來或要轉為關注環保及收入不均等議題，形容中共政權的合法性或已不再由經濟增長主導。

半島電視台/《蘋果》資料室

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