武漢肺炎爆發為旅遊業帶來沉重打擊，普通民眾亦因各國實施旅遊限制而無法出遊。為了振興旅遊業，澳洲航空（Qantas）推出即日來回的「神秘航班」，旅客要依靠線索或直至着陸時才得知目的地。

澳航推出的「神秘航班」共有三個選擇，分別是3月27日布里斯本、4月18日悉尼及5月1日墨爾本出發，旅客所乘坐的波音737客機，以接載120人為上限，大約2小時便會抵達目的地。機票於3月4日起開賣，經濟艙票價為737澳元（約4,422港元），商務艙票價則為1,570澳元（約9,240港元）。

旅客直至飛機降落到神秘地點前，一直不知道目的地，他們當然也可以透過機上的飛行路線圖作推測，據報客機將會低空飛越一些著名景點。

預訂網亦有提供一些線索供人猜測目的地，布里斯班起飛的航班會為熱愛鄉村款待、美酒佳餚及戶外活動的人提供「完美度假」；悉尼航班將飛往熱帶地區，對喜歡在海灘上享受午餐的人來說是理想的旅行；墨爾本的航班剛適合戶外活動、美酒佳餚以及當地農產市場的愛好者，預訂時會再提供進一步線索，好讓旅客不會「執錯行李」。

重振疫下旅遊業 曾推「無目的地航班」

澳航集團首席客戶主任塔利（Stephanie Tully）表示，這些神秘航班能幫助更多人重返工作，亦能支持國內各個地區的旅遊。去年澳航曾推出「無目的地航班」，在空中飛行7小時，結果機票在10分鐘內被搶購一空。

疫情開始爆發後，澳洲政府很快實行封關，由海外歸來的澳洲人要隔離兩周，亦禁止國民到海外旅遊。目前澳洲疫情穩定，周二沒有任何本地傳播個案，截至3月3日共有28,986宗確診及909宗死亡個案，然而當局仍決定將國際旅行禁令延長三個月至6月17日，澳航則計劃今年10月底前恢復國際航班。

美國有線新聞網絡

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