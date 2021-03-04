武漢肺炎疫苗在短時間內研發和大量生產，其副作用引起全球關注。南韓上月起為市民接種疫苗，但兩天內有5人接種後死亡。總理丁世均周四表示將徹查，確保調查結果透明公開，呼籲公眾信任政府的疫苗接種工作。

5宗案例均是接種英國阿斯利康藥廠和牛津大學共同研發的武肺疫苗，當局周四公佈的3宗新案例，兩人來自全羅北道，一人來自大田廣域市，全部本身都有慢性疾病。衞生部官員指正調查死因，未能確定是否與疫苗副作用有關。當局周三公佈首兩宗死亡案例，死者都是住在京畿道的長期護理醫院。

台民眾將開始接種牛津疫苗

台灣即將展開接種牛津疫苗計劃，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥周四表示，目前所知南韓5宗死亡個案都有長期病患，包含糖尿病、癲癇等，會密切跟進是個別事件抑或由原本潛在疾病導致死亡。他又提到英國已接種690萬劑牛津疫苗，只有205人死亡，據調查都與疫苗無關。

中央社／韓聯社／路透社

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