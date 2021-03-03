美國暢銷童書出版商蘇斯博士企業（Dr. Seuss Enterprises）前日宣佈停刊六本涉種族歧視的繪本。該公司指去年在專家的協助下檢視一系列童書後作出決定，「這些書以錯誤的方式描述人，令人感到受傷」。

「中國男」持碗筷 印象刻板

已故兒童繪本大師蓋澤爾（Theodor Geisel）以蘇斯博士為筆名，創作超過60本故事書，銷量超過6.5億本，繙譯成多種語言。不過他的作品描述黑人和亞洲人的方式近年被指涉種族歧視。2019年一項研究研讀了他50本著作，指出當中45個有色人種角色中，有43個「特徵符合東方主義的定義」；兩個黑人角色在故事中被界定是「非洲人」，「與反黑人的主題一致」。研究又指蘇斯博士在1920年代曾在雜誌刊登反黑人和反猶太人卡通，並在二戰期間刊登反日本的政治宣傳。

今次被下架的書本《如果我來經營動物園》、《斑馬之外！》、《超級炒蛋！》中，涉刻板印象的角色被描為「阿拉伯人」；《貓的提問者》描述「阿拉伯人」和「日本人」的角色；《我在桑樹街上看到的一切》則提及手持飯碗和筷子的「中國男子」。《麥克萊格的水池》亦被下架。

出版商在蘇斯博士生忌當日發聲明指，「我們致力確保蘇斯博士企業的出版書目代表和支持所有社群和家庭，停售這些書目只是這計劃一部份。」蘇斯博士養女戴蒙德─凱茨指父親「骨子裏沒有歧視」，但形容停售是「明智決定」。

法新社/路透社