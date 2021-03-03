（北美通訊）追蹤用戶網絡瀏覽紀錄，一直是互聯網公司主要賺錢方式之一，但所涉及私隱問題越來越受關注，甚至監管機構審查。Google母公司Alphabet週三表示，計劃明年起停止使用及投資追蹤用戶在網絡上瀏覽紀錄的程式，也不會建立類似的替代追蹤程式或使用其他公司開發的相關技術。

Google早在去年宣佈，將在2022年會移除目前廣泛使用﹑追蹤用戶瀏覽紀錄的第三方Cookie。此舉有機會引來數碼廣告業中、競爭對手的反對，因為不少公司依靠跟蹤用戶瀏覽紀錄，投放相關廣告。據電子廣告諮詢公司Jounce Media數據，全球數碼廣告支出約2,920億美元，當中52％投入到Google內。

停止使用第三方Cookie後，Google表示，其廣告購買工具將使用與外界共同開發的新技術「私隱沙盒」（privacy sandbox）來定位投放廣告，而不用從網站收集個人訊息。此技術可以分析用戶的瀏覽習慣，把個人隱藏於志趣相投的群眾內，再把廣告瞄準這些群體，而無從區分出具體個體。

Google週三發出公告指，公司的新計劃反映了行業最新趨勢，但停止使用追蹤用戶網絡瀏覽紀錄，不會涵蓋其廣告工具和移動應用程序，僅涵蓋網站。Jounce Media報告指，Google放棄個性化跟蹤，有可能重塑整個行業。

除了Google外，蘋果公司亦正改善用戶私隱問題，要求程式開發人員在收集iPhone內的廣告追蹤工具前，需獲用戶確認及許可。同時，歐盟私隱監管機構對網站和第三方分享訊息，已經有多次投訴，涉及用戶被追蹤及查看內容。隨著全球各地監管壓力不斷增加，不少互聯網公司巨頭在「如何保障用戶私隱」中，需要提出更多解決方法。

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