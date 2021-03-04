日本千葉縣一名狠心父親長期虐待當時只有10歲的女兒，最終導致女兒死亡。去年3月法院判他入獄16年，被告提出上訴，但東京高等法院今天駁回，維持原有刑期。

2019年1月千葉縣野田市一名小學4年級女童栗原心愛被發現陳屍家中浴室，警方調查後發現栗原心愛父親、43歲的栗原勇一郎涉嫌持續施暴虐待女兒致死，以傷害致死等罪名作出起訴，最後千葉地方法院判栗原入獄16年。

不讓女兒進食兼要罰站

檢方指被告2019年1月22日至24日期間，曾指示妻子不准讓女兒進食，又長時間要女兒罰站，亦不給予她充足睡眠，更反覆在女兒臉上淋冷水施暴，最後導致對方死亡。不合理的虐待行為，「這種異常殘酷的行為，即使在虐待事件中，惡劣性質也屬異常」。死者栗原心愛生前在校方調查時，曾寫下「遭受父親的暴力對待」，求助學校及兒童諮詢所。

栗原提出上訴，東京高等法院裁定維持一審裁決。日本放送協會（NHK）報道，法官近藤宏子認為被告持續對女兒進行極其

栗原勇一郎在審訊時，沒有為被控傷害致死罪作出爭辯，但否認大部份的具體施暴手法，又否認有慣常性施虐。

中央社/《蘋果》資料室

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