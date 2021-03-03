美國本周開始為民眾接種強生公司的武漢肺炎疫苗，總統拜登前日稱有信心到5月底有能力為所有美國成年人接種疫苗，較之前說法快兩個月，並已引用國防生產法指示默克（Merck）藥廠協助強生生產疫苗，希望美國一年後回復正常。

希望明年回復正常

強生疫苗是美國第三款獲批使用的疫苗，亦是首款一劑過疫苗。拜登稱已引用國防生產法，向默克提供1.05億美元（8.19億港元）資金轉換和增加設施裝備，其中一間廠房主力生產強生疫苗，另一間則用作裝樽及嚴密監察品質。拜登又指，強生廠房已全力趕工，一周七日、全日24小時生產，有信心可加快全國疫苗接種，「我們在二戰時見過這種企業合作，現在我們有望在5月底為美國每個成年人提供足夠疫苗供應，這是重要的進展」。拜登呼籲各州及地區政府優先為教師接種疫苗，希望教職員月底前最少打一針，令學生能盡早安全復課。拜登又希望美國明年這個時候回復正常。

隨着疫苗供應增加，政府已通知各州州長準備在未來幾周增加來貨，更多疫苗將投放在聯邦政府管理計劃下進駐零售藥房，官員認為疫苗接種速度可增加一倍或兩倍。

但新奧爾良主和聖路易斯天主教區主教就分別抵制強生疫苗，指強生疫苗使用墮胎胎兒細胞組織研發並不道德，信徒如果接種強生疫苗，等同在道德上妥協，建議如獲提供莫德納或輝瑞疫苗，應從中選擇接種。

美聯社/路透社