英國薩塞克斯公爵哈里及夫人梅根的爆料專訪將於周日播出，CBS周一開始播出專訪預告片，身體語言專家指梅根在訪問中表現自信，相反哈里需由梅根握着左手以示支持，反映兩人關係已逆轉，變成由梅根保護哈里。

專訪中哈里與梅根並肩而坐，可見哈里右手放在兩腿中間，左手則放在扶手，梅根的右手從上握着。身體語言專家詹姆斯（Judi James）表示，這反映哈里欠缺信心，需要梅根支持，「這幾乎是母親般的動作，用意是安撫哈里」。

梅根習慣面對鏡頭顯自信

詹姆斯稱當年梅根嫁到英國時，哈里是不惜一切保護她的丈夫，更為此與傳媒反面，但二人關係在奧花雲費的專訪中完全逆轉，「她（梅根）現在看來擔當拯救者和保護者的角色，並帶脆弱的哈里到美國」。

詹姆斯又指梅根與奧花雲費本身是朋友，且她昔日當演員早已習慣面對鏡頭，形容專訪對哈里如同「全新的世界」，「他要在鏡頭前掀開靈魂，說出一切」。

哈里坐得歪斜流露不安

另外，哈里和梅根的坐姿亦明顯不同，哈里的身體傾向梅根一方，梅根則從容地靠椅背而坐。詹姆斯指梅根的坐姿端正，並選穿低胸裝，都是自信的表現，展現出「很能控制自己」的形象。

相反哈里卻坐得歪歪斜斜，看來感到尷尬及需要梅根支持，他把右手放在褲檔的姿勢更屬自我保護動作，處處顯得不安，與他較早前在開蓬巴士上接受名嘴James Corden專訪時明顯不同，「他看來更需要保護，非常需要梅根握着他的手安撫」。

英國《每日鏡報》

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