美國南加州毗鄰美墨邊界的公路前日發生嚴重車禍，一輛擠了25人的多用途車（SUV）跟一輛重型貨車相撞，造成包括司機內13人死亡，當中10人是墨西哥籍。當局正調查是否涉及偷運人蛇。

當地清晨6時15分，兩車在霍爾特維爾市（Holtville）一個十字路口發生，SUV遭重型貨車攔腰直撞，左邊車邊嚴重損毀、右邊車彈開。暫時未知事發時兩車時速，亦不知SUV司機事發前有否留意到路口的「停」字路牌。

後座被拆 8人車塞25人

原本設計可載最多八人的SUV，後座位被拆掉，全車擠了25名成人和兒童，意外後部份人拋出車外死在路旁，其他就死於車內。13名死者年齡介乎15至53歲，包括22歲司機；傷者情況由輕傷至嚴重都有，包括骨折和頭部創傷。至於68歲重型貨車司機則受傷送院。

美國海關及邊境保護局（CBP）指，生還者大部份操西班牙語，暫未確定他們是外勞還是非法從墨西哥入境。但美國移民及海關執法局的國土安全調查部門指，已將案件列為偷運人蛇案調查。CBP發言人沃森指，加州公路巡警正跟墨西哥駐美領事館聯絡，以確認車上人身份並通知他們的家屬。

出事地點在1990年代末成為非法入境者自墨西哥進入美國的主要路線，因當時聖迭戈市加強執法，迫使非法入境者改為取道較偏僻地區。

美聯社