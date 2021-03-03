（北美通訊）47名因參加去年民主派初選的人士，於2月28日被控串謀顛覆國家政權罪，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢等人，連日漫長聆訊，成為全城焦點。在北美地區的香港人亦緊貼事件，紐約市、三藩市、洛杉磯、西雅圖及加拿大溫哥華，周末將舉行集會或示威活動，聲援在港的政治犯。

舉辦溫哥華集會的溫支聯表示，香港人正活在水深火熱中。目前，加拿大有30萬公民在香港，境內也有眾多來自香港的入籍公民和合資格選民，加上兩名加拿大公民、俗稱「兩個Michael」的前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）被中國關押。該會要求加拿大政府採取強硬立場和有力措施，包括要求國際奧委會收回北京主辦冬季奧運權，並抵制北京冬奧，以保護境內外加拿大國民和營救兩個Michael。

北美五大城市周末集會活動如下*：

紐約：香港228：政治大迫害

地點：紐約時代廣場

日期及時間：3月7日下午3時

詳情：https://www.facebook.com/events/563136714646955/

三藩市：聲援香港47被控民主人士

地點：三藩市中國領事館（1450 Laguna st)

日期及時間：3月7日上午11時至12時

詳情：https://www.facebook.com/events/146380307333099/

洛杉磯：聲援47名民主派快閃行動

地點：聖塔莫妮卡第三街（詳情稍後公布)

日期及時間：3月7日下午2時

詳情：https://www.facebook.com/events/3885247888236880

西雅圖：西雅圖香港228遊行

地點：Bellevue Downtown Park

日期及時間：3月7日下午3時

詳情：https://www.facebook.com/events/1605722942971485/

溫哥華：集會反對香港228 : 政治大迫害

地點：3380 Granville Street, Vancouver

日期及時間：3月7日下午2時至2時30分

詳情：https://www.vssdm.org/

*以當地時間為準