美國運輸部監察長辦公室周三公佈報告，提及去年曾向司法部要求向時任運輸部長趙小蘭展開刑事調查，指她涉濫用職權推動其父親擁有的航運公司生意、曾計劃訪問中並安排親人會晤中方高層，又要求局內職員幫她父親宣傳，但司法部最終拒作刑事調查。

報告列出趙小蘭涉濫用職權的例子，包括曾指示運輸部官員聯絡國土安全部，以確認其家族慈善基金會一名受助學生的工作許可申請進度。另外趙曾計劃在2017年11月以公務原因訪問中國，停留地點包括曾獲其家族福茂集團資助的地區，還要求運輸部下屬安排其親戚參與她與中方高層會晤的行程及其他官式活動，不過這趟訪中之行最後取消。

涉指示下屬協助宣傳父親自傳

報告又指趙小蘭曾指示運輸部公關人員，協助父親趙錫成宣傳個人自傳及修改維基百科專頁，並要下屬到一間店舖查看其父親修理的一種物件，並要求店舖寄聖誕裝飾給其家人。有職員與另一名同事討論趙錫成時寫道：「讓她（趙小蘭）開心至為重要，只要趙博士開心，我們就可以很快活。」

趙小蘭未有直接回應指控，而是交出一份2020年9月的備忘錄，以辯護自己出任運輸部部長期間推動家族事業並非不合適，「亞裔民眾樂見及正面回應部長在合適時間讓父親參加她的活動」。

司法部稱未有證據可構成刑事指控

報告指司法部官員最終拒絕對她展開刑事調查，認為「或許有道德或行政問題」，但未有證據顯示能構成刑事指控，由於「司法部沒有興趣起訴」，故運輸部監察長辦公室亦準備結束調查。

趙小蘭是參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的妻子，她在今年1月7日、即國會騷亂事件後第二天，辭去運輸部長職位。

《紐約時報》報道，福茂集團在中國有很多生意聯繫，例如截至2019年中國最大國有造船廠之一的大部份訂單，都是來自福茂，該公司還與一間中國國有鋼鐵製造商簽訂長期合約。

美國霍士新聞／《紐約時報》／中央社／《蘋果》資料室

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