美國哥倫比亞廣播公司（CBS）發佈名嘴奧花雲費專訪英國薩塞克斯公爵哈里及夫人梅根的第二段預告片，梅根受訪時指控皇室蓄意散播關於她和哈里的謠言，她和哈里不會默不作聲，她亦不害怕因「說出真相」而要付出代價，原因是「我已經失去了很多」。

新預告片全長30秒，奧花雲費問梅根「你對皇室聽見你今天說出真相有何感覺？」梅根回應稱：「我不知道他們為何還期望經歷這一切後，我們會在皇室主動抹黑我們時仍保持沉默。」梅根又稱明白可能因專訪而「失去一些東西」，但她「已經失去了很多」。片段中梅根是與奧花雲費單獨對談，哈里並不在場。

哈里當時不在場

梅根的訪問節錄正值英國《泰晤士報》報道梅根曾欺凌及羞辱皇室侍從後播出，白金漢宮周三宣佈調查指控，形容非常關注事件，強調不容職場欺凌及騷擾。梅根一方則否認報道，稱是攻擊梅根人格。

哈里夫婦的專訪將在3月7日晚於CBS播出，預告指梅根將談及她的皇室、婚姻和親子生活，以及她面對壓力的方式，又指梅根是先單獨接受奧花雲費訪問，其後才與哈里一同受訪。早前哈里在CBS播出的首段預告片中，曾表示「最擔心歷史重演」，估計是指不希望亡母戴安娜的經歷在梅根身上再出現。

英國廣播公司/《每日電訊報》

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