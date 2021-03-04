（北美通訊）加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及其內閣，雖然上周在國會投票表決認定中國對新疆維吾爾族的待遇構成種族滅絕的議案時，投了棄權票；但在中國駐加拿大大使叢培武否認新疆暴行，並指控加拿大媒體散播反華意識後，杜魯多向北京提出警告，指加拿大將會聯同盟國追究責任。

叢培武周三挑選了包括《環球郵報》在內的幾間加拿大媒體，舉行網上記者會。他在會上對國會上周通過的議案提出質疑，「恐怕這些在下議院投票的議員，大多數人在過去幾年中從未去過新疆，甚至從未去過中國，那麼他們如何判斷實際情況呢？簡單地說，他們其中一些人是出於政治意圖，試圖確保政治利益。」

他又表示，「指控新疆發生種族滅絕和勞役，是一個世紀謊言。在新疆的設施是『再教育中心』，它們與法國的『反激進思想中心』沒有甚麼不同。」

叢培武又點名《環球郵報》和英國廣播公司（BBC）有關遷移新疆人到外省的報道，批評報道是「散播反華意識」。他否認有強迫遷徙，強調那些維吾爾族人是為了追求更好生活，而自願離開新疆。

《環球郵報》周二披露一份由中國南開大學提交給中國政府高層的報告，提到將維吾爾族和其他突厥穆斯林，遷徙到其他省份的工廠工作，不但可以降低新疆維吾爾族人口密度，而且可增進同化。

另外，叢培武指中國拘留兩名加拿大人，前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕沃（Michael Spavor），與華為太子女孟晚舟的引渡案無關。但杜魯多在之後的記者會上駁斥叢培武的言論，認為令人無法理解，「很明顯，在我們履行了引渡義務的幾天後，他們就因涉嫌國家安全指控而被捕。」

杜魯多表示，全世界都非常關注新疆的局勢，而加拿大國會亦在幾星期前清楚表達了他們的關注。加拿大將致力於和國際上的盟友合作，就新疆的情況尋求真相並追究相關者責任，並相信全世界都會有相關做法。

加拿大國會就希望聯邦政府坐言起行，敦促制定針對維吾爾族或其他突厥穆斯林的難民計劃； 停止進口勞役成份的製成品； 並制裁相關中國高級官員。

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