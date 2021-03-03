緬甸血腥鎮壓反政變示威周三再升級，聯合國緬甸特使布爾格納（Christine Schraner Burgener）說，38人死亡，是政變至今最血腥一天。援助機構表示，,死者包括四名兒童。當地傳媒報道，幾百人被捕。20歲示威者欣沙順雷伊（Thinzar Shunlei Yi，音）指軍警「大屠殺」。第二城市曼德勒（Mandalay）周三有兩男女分別頭、胸中彈，其中一位19歲女死者黑T恤上的「一切會好起來」（Everything will be OK）字句，成了鼓舞抗爭者的標語。

緬甸傳媒傳媒報道，軍警在曼德勒發射橡膠子彈及催淚彈鎮壓示威者。一名目擊者稱看到兩名中槍死者屍體。網民在Twitter推文指，其中一名死者為19歲少女瑪良烏（Ma Kyal Sin，音）。法新社引述曼德勒一名醫生稱，瑪良烏頭部中槍，另一名死者苗乃寧（Myo Naing Lin，音）則胸部中槍。

台灣傳媒引述緬甸網民，說瑪良烏是華裔，又名鄧家希，洋名Angel，熱愛跳舞，也是跆拳道冠軍，她知道軍警對示威者不手軟，所以早在facebook寫下遺言，交代血型、聯絡電話特資料，以及一旦死後捐贈器官的遺願：「我是A型血，若我不幸命讓槍口，請把我的眼角膜和其他器官捐獻出去。」她亦在facebook感謝父親支持他參與示威。

瑪良烏周三穿上「一切都會好起來」T恤上街，相關照片在社交網站瘋傳。

在跆拳道班認識瑪良烏的23歲示威者妙都（Myat Thu），說瑪良烏是個勇敢少女，軍警射催淚彈，她曾踢爆水管讓其他示威者洗眼，又將一枚催淚彈「回敬」軍警。妙都說：「警方開槍時，她叫我『坐着！坐着！小心中彈』。」妙都說瑪良烏很照顧其他手足。

片段顯示，警方周三開殺戒前，瑪良烏高喊「我們不會逃跑……不可以流血」。

妙都說，警方先射催淚彈，之後子彈橫飛。有圖片顯示，瑪良烏坐在地上且戰且退。妙都說，之後示威者四散，不久聽到一名少女死亡的噩耗。妙都最初不知死者是瑪良烏，最後在社交網站見到她與另一名死者屍體的照片。

瑪良烏和其他十多名身亡示威者都是頭中槍，令人懷疑軍警是否「有心攞命」。

目前藏匿的妙都說，瑪良烏是樂天女孩，她的爸爸很疼愛她。妙都說：「我們不是在戰爭，無理由對人民用實彈。如果他們有人性的話，他們是不會這樣做的。」

瑪良烏的facebook已進入亡者懷念模式，許多網友湧入悼念。許多網民留言：「謝謝你為國家做的一切，安心地去，我們會繼續奮鬥」、「若有來世，希望這朵美麗的花能開在平靜的土壤上」、「聯合國看到了嗎？緬甸人民的命不是命嗎」。

東盟成員國周二才呼籲緬甸克制，語音未落，緬甸軍警殺紅眼，聯合國特使布爾格納說政變一個多月以來，已有逾50人死亡。她呼籲對緬甸軍方採取強硬措施。

路透社／法新社

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