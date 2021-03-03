（北美通訊）加拿大卑詩省反洗黑錢委員會（Cullen commission of Inquiry into Money Laundering）召開聽證會，調查是否有黑錢流入當地賭場及樓市。有情報專員作供透露，有販毒集團涉嫌透過為中國富豪提供私人按揭，讓他們買入溫哥華物業，再轉手圖利，還清按揭，從中洗黑錢。

在加拿大卑詩省，兩名亞裔男子譚國俊（音譯，Kwok Chung Tam）及金寶京（音譯，Paul King Jin）過去被皇家騎警（RCMP）指控，透過借高利貸給中國富豪購買賭場籌碼，清洗在中國、南美洲及加拿大販毒所得的黑錢。案件仍在調查中，譚國俊與金寶京均否認指控，兩人已被禁止在五年內進入卑詩省賭場。

卑詩省彩券機構（BC Lottery Corporation）情報專員魯力奇（Brad Rudnicki）周二為聽證會作供時透露，譚國俊和金寶京自2015年起，涉嫌透過樓市，以上述手法洗錢，但借款人購買的不是籌碼，而是物業，當局稱呼這種洗黑錢手法做「 溫哥華模式」（Vancouver Model）。

魯力奇表示，高利貸集團會為中國富豪提供私人按揭，這些富豪買入溫哥華市區物業後，會進行翻新，然後立即轉手圖利，再還清按揭，高利貸集團便可從中洗錢。魯力奇續指，不論透過買賣籌碼或物業洗黑錢，兩者均有很多相同之處，例如借款人一般自稱「 學生」或「家庭主婦」等。

物業買賣相關律師也成為當局調查切入點之一。魯力奇表示調查發現，卑詩省多名曾提供私人按揭合同登記服務的律師，均與譚國俊和金寶京有關。他未有透露律師身份，但指其中一名律師處理過的一幢物業，大樓內8名住客均在同一間中國醫院工作，情況並不尋常；該物業業主亦和譚國俊及金寶京有關。

魯力奇表示，當局目前沒有證據，證明上述參與私人按揭的律師違法，調查會繼續進行。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！