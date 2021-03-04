華為太子女孟晚舟的引渡聆訊在加拿大卑詩省最高法院繼續進行，孟一方繼在本港法庭要求滙豐披露涉華為案相關文件，證明她沒誤導滙豐律師後，律師團亦試圖力證案件被政治干預。在周三聆訊中，孟代表律師引述2018年底美國前總統特朗普曾說，為與中國達成更好貿易協議不排除介入案件，又認為拜登政府不會撤銷特朗普年代的政治干預，檢方就反駁特朗普早已卸任，中美亦達成貿易協議，其言論已再沒關聯。

特朗普曾稱若有利貿協不排除介入

孟晚舟一方要求撤銷引渡孟晚舟到美國，指她在美國不會得到公平審訊，因為在她被捕後第10天，特朗普曾接受路透社專訪表示，若有利於與中國達成更好貿易協議，不排除介入案件。孟晚舟代表律師帕克（Richard Peck）指，特朗普的言論顯示孟成為兩國經濟競爭上討價還價的籌碼，意味着濫用程序。

檢方則反駁特朗普的言論與案件不再具關聯性，因他已卸任總統，中美亦已達成貿易協議。但辯方律師舒爾曼（Isabel Schurman）稱這論點站不住腳，認為情況並沒變化，美國總統是否已替換是「不相干」。

美國總統拜登上月與加拿大總理杜魯多進行視像會議，就中國拘禁加前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕沃（Michael Spavor）上，拜登重申：「人命不是籌碼，我們將會共同努力直至他們安全獲釋。」但帕克表示這些發言並不足以推翻前總統特朗普的說法，「太遲了，已經造成傷害，而且已經存在兩年了」。

辯方引杜魯多及方慧蘭言論證政治干預

辯方又指杜魯多和前外長方慧蘭（Chrystia Freeland）亦貿然插手引渡案，證明案件政治化。孟的律師杜克特（Mona Duckett）引述方慧蘭在特朗普發言後的公開言論，表明美國不應將引渡程序政治化，證明案件受政治干預；她又指杜魯多在2019年也曾說過，中國釋放兩名加拿大人前，美國不應簽中美最終貿易協議。

檢察官弗雷特（Robert Frater）則反駁辯方的舉證屬斷章取義，無視這些發言的前設是善意，反而推斷是懷有惡意，「這樣看待案件的方式並不公平」。

孟晚舟案令中加關係緊張

中國駐加拿大大使叢培武周三表示，加拿大應盡快釋放孟晚舟，有助兩國關係回復正常，又重申中國的拘禁行動與孟晚舟案無關。杜魯多周三則表示，中國官員清晰地顯示了拘禁康明凱和斯帕沃是回應孟晚舟案，叢培武無論說甚麼都不能說服他對這案的理解。

路透社/《蘋果》資料室

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