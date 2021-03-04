全球暖化問題已迫在眉睫，中國和美國分別是全球第一和第二大碳污染國，兩國排放的化石燃料煙霧佔全球近一半，應對氣候危機力度取決於中美兩國能否「衷誠合作」。但隨著中美關係近年日趨緊張，美聯社撰文分析指，隨著兩國就中共對香港、台灣的威脅政策、新疆人權問題、中國間諜活動等問題分歧日漸擴大，「要建立一條氣候問題合作渠道談何容易？」

雖然中美兩國俱表示打算重組經濟，以減少燒媒、石油和天然氣排放，但美聯社分析認為，除非雙方共同努力及基本上互相信任對方的承諾，否則要想迅速減少碳排放幾乎是不可能。美國前總統特朗普便以中國的排放量作為不採取行動的藉口，而中國過去則以美國過去的排放量作為抗拒行動的理由。

美國近年多次批評中共對香港、台灣和南中國海的威脅政策，又指責新疆穆斯林的「種族滅絕」及中國間諜活動，而中共又不滿前特朗普政府對貿易、科技、在美中國傳媒及學生施加限制，令外界憂心兩國之間的氣候談判能否在其他地緣政治鬥爭中不受影響。雖然美國氣候變化問題特使、前國務卿克里（John Kerry）曾揚言與中國有關氣候的談判是「獨立問題」，但曾監督奧巴馬政府處理氣候變化工作的波德斯塔（John Podesta）卻不敢苟同，「當出現更多具爭議性問題時，你能否建立一條氣候問題的合作渠道？」

中國本周五將發佈下一個五年計劃，將披露中國計劃減少碳排放的新細節，而美國總統拜登亦預計下月會宣佈美國自己的減排新目標。全國政協人口資源環境委員會副主任解振華上月被委任為氣候變化事務特別代表，美聯社分析寄望解振華走馬上任會是中美氣候談判的一個新契機。解振華獲任命前曾領導北京清華大學一個項目，研究中國直至本世紀中葉如何協助阻止全球暖化，他的研究促使習近平在去年9月承諾計劃到2060年實現碳平衡，是中國首次公佈零排放目標。美國喬治城大學（Georgetown University）中國能源與環境專家劉易斯（Joanna Lewis）形容，解振華是一位「有遠見及在制訂中國國內政策極具影響力」人士，亦是一位出色的談判代表。

北卡羅來納大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill）中國及氣候政策專家徐安琪（Angel Hsu）則指，解振華的任命「對美國特別是克里來說是一個巨大的主動表示」。

美聯社

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