【率先放寬】美國武漢肺炎疫情近期雖放緩，專家擔心防疫鬆懈下會爆第四波疫情。言猶在耳，德州的共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）前天宣佈撤銷該州的口罩令和營業限制，被炮轟會導致新一輪致命疫情，有醫院更下令加人手和呼吸機準備應付「新症海嘯」。

阿博特前天在餐廳開記者會，多名沒戴口罩人士在旁。他宣佈放寬抗疫措施的行政命令下周三生效，指開始接種疫苗加上該州檢測和治療改善，已有足夠工具保護德州人，「撤銷州命令不代表個人停止負責任，只是現在再不需要州命令」。他又指近半年德州多數商家受限，只能以50%或75%營業量營業，民生疲憊，「現在是時候讓德州100%重開」。

大停電或令確診回升

阿博特去年中在德州武肺確診和死亡數字急升時，頒下全州室內公眾地方必須戴口罩命令，並限制商店餐廳等處所的容納人數水平，但在德州共和黨人強烈反對下，並無嚴格執行口罩令。他指撤州命令後，商店餐廳可自行決定是否要求顧客戴口罩和容納人數，武肺病人佔用區內逾15%病床的縣可另加控疫措施，但地方官員不得懲罰沒戴口罩的人。

大型連鎖零售商Target指在德州會繼續要求顧客戴口罩。德州一家連鎖印度餐廳的行政總裁賽尼則指，撤令恐令德州抗疫取得的進展付諸流水，他無奈會准許顧客不戴口罩，但會要求員工戴口罩。

人口近3,000萬的德州，累計逾266萬人確診武肺，全國僅次於加州，逾4.4萬死也在全國僅次於加州和紐約州。德州雖已為居民注射了逾570萬劑疫苗，但完成兩劑接種居民比率只有7.1%，阿博特辦公室稱本月底可為所有想打疫苗的長者接種。

雖然德州的七天移動平均確診數字，已由上月中逾一萬下跌至約7,600，德州大學教授邁耶斯指早前寒流引致德州大停電，令很多仍有供熱的家庭收容需要取暖的家人，未來數周確診數字恐會回升。白宮武肺顧問斯拉維特表示：「我希望州長三思，這只需要一小塊布，不會影響州經濟。」

全美剩35州有口罩令

侯斯頓一醫院的醫務總監瓦隆指，阿博特宣佈後他立即聯絡醫院各高層，指他們勢需要更多人手和呼吸機：「我恐怕會有新症海嘯。我真心希望自己錯，但很不幸歷史總會重複。」加州民主黨籍州長紐森批評阿博特撤口罩令「鹵莽」，侯斯頓市所屬哈里斯縣民主黨籍縣長伊達爾戈指州政府監督供電網不力，質疑撤口罩令是想轉移視線。

密歇根、密西西比、路易斯安那三州和三藩市，前天都宣佈放寬營業限制，密西西比更撤口罩令，令全美跌至35州有口罩令。1月上任後只能強制在聯邦建築物和跨州交通工具戴口罩的總統拜登前天表示：「我曾要求全國在我上任頭100日戴口罩。現在不是放下防範的時間，人命攸關。」

美聯社/路透社/法新社