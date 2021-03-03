哈里王子與夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費專訪，這場備受矚目的訪談即將於本月7日播出，同時惹來大量批評聲音。節目將播出前，有英國傳媒引述匿名消息人士指，梅根仍是皇室成員時曾經欺凌皇室職員，但哈里夫婦一方否認。另有英媒指，梅根在兩年前長子阿奇出生後，已經打算接受其荷李活好友金格（Gayle King）專訪，雖然當時遭白金漢宮拒絕，但梅根一直未放棄受訪計劃，籌備近兩年後終與奧花雲費合作進行訪談。

梅根被匿名指控曾欺凌皇室助理

在專訪播出前，梅根先遭到指控，恐令哈里夫婦與皇室關係更為緊張。《泰晤士報》引述曾任梅根皇室顧問的消息人士指，梅根曾經欺凌兩名高級皇室職員，另一名前皇室職員亦表示受到梅根羞辱。

消息人士指，事發於梅根仍然是皇室成員的兩年間。他們指控梅根趕走了兩名私人助理，並傷害另一名皇室職員的自尊，「皇室家庭、白金漢宮和克拉倫斯府（Clarence House）的高級成員都知道情況，皇室職員尤其是年輕女性被欺凌到流淚」。報道更指，哈里的時任通訊秘書克瑙夫（Jason Knauf）於2018年10月曾有所行動，希望白金漢宮保護受壓的職員，但哈里王子懇求克瑙夫不要追究此事。

哈里夫婦一方則否認指控，其發言人則形容這是一場「精心計算的誹謗作戰」，哈里夫婦才是受害者，又表示指控基於誤導和有害的不實資訊，梅根「對於她的人格被攻擊感到難過」。哈里夫婦的代表律師則指，報道被白金漢宮利用，在專訪播出前散播完全不實的說法。

白金漢宮周三表示，對梅根被指欺凌皇室職員的報道十分關注，皇室的人力資源團隊會了解事件。

皇室公關兩年前拒絕梅根受訪

英國《每日郵報》報道，梅根於2019年5月誕下長子阿奇（Archie）後，原本打算安排接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞主播金格的電視專訪，談及她成為皇室成員和母親後的新生活。但這項計劃被皇室的公關部門拒絕，擔心「會疏遠英國傳媒」。

知情人士指，皇室公開當時嘗試為哈里夫婦和其他皇室高層關係緊張的傳聞降溫，「他們在阿奇出生後，強硬地告訴她（梅根）不可能接受美國傳媒好友的訪問。」最後雙方達成了共識，邀請金格的CBS電視訪問團隊採訪，哈里夫婦安排阿奇在溫莎堡首度亮相。

今次專訪題目由金格和奧花雲費一同設計

消息人士指，哈里夫婦有被限制的感覺，以及無法完全掌控他們的形象，事後亦與金格和奧花雲費繼續保持聯絡，討論何時可以進行詳細專訪。而本月7日播出的專訪，亦是由金格和奧花雲費共同設計問題。消息人士表示︰「這次專訪已籌備兩年，只是金格或奧花雲費問問題。實際上，她們兩人一起準備這場深度對話。這是薩塞克斯公爵夫婦長久以來所想的，呈現『我行我素』（Our lives, our way）」。

梅根當年執意安排美國傳媒CBS參與採訪，已經引起不滿。據稱起初遭皇室人員拒絕，因傳統上只有代表英國納稅人的英國傳媒可獲邀出席，但哈里與梅根不理可能冒犯女皇名義上為國家元首的澳洲、加拿大和新西蘭等英聯邦國家，照樣堅持。

英國《每日郵報》／《泰晤士報》

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