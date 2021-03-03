美國參議院財委會周三通過戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表任命案，參院預計下周表決，預料順利通過。台裔美籍的戴琪曾表示，會確保中國履行第一階段美中貿易協議承諾，也對中國強迫勞動表示關切。

美國聯邦參議院財政委員會以口頭表決方式通過戴琪出任美國貿易代表任命案。

戴琪在日前參院財委會的提名聽證會上表示，她的父母出生於中國，在台灣長大，之後移民美國。

面對中國的經濟挑戰，曾經擔任針對中國不公平貿易行為美方首席法律顧問的戴琪表示，她親身了解到，令中國履行承諾負責，令美國能與國家主導的經濟模式競爭，策略性及一致的計劃至關重要。她清楚現有政策工具的利長處和缺點，她也知道建立總統拜登（Joe Biden）所提「美國盟友統一戰線」（a united front of U.S. allies）十分重要。她表示，美國可與其他國家合作，在「灰色地帶」制定新貿易規則，向中國問責。美國總統拜登認為關稅是有價值的政策工具，是美國修補公平貿易政策工具箱中非常重要的部份。

對於前總統特朗普（Donald Trump）去年年初與中國簽訂的第一階段貿易協議，她表示，中國必須履行協議承諾。華府會探索所有可能選項，推動中國進行必要的結構性改革，以確保兩大經濟體間的公平競爭。她指出，中國成為極為強大的競爭者是因為政府直接干預經濟，但中方必須履行承諾，她會高度關注美中貿易協議的履行狀況。

對於議員質詢中國在新疆自治區涉嫌強迫少數族裔勞動問題時，戴琪回應指出，若能獲得提名確認，檢視中國在新疆強迫少數族裔勞動，將是她上任後的首要優先處理事項。

美聯社／中央社

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