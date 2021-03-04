（北美通訊）多名美國國會議員去年被揭露，利用比公眾更早獲得武漢肺炎疫情資料之便，偷步放售深受疫情打擊的業界股份。為防止再有類似事件，十多名議員組成跨黨小組，在周三提出法案，進一步限制國會議員及高級助理買賣股票、大部份債券及期權等金融產品。

法案名為《禁止利益衝突交易法》（Ban Conflicted Trading Act）旨在防止國會議員利用潛在影響市場的內部資料，買賣金融產品謀私利。根據聯邦證券法，內幕交易現時已屬違法；而前總統奧巴馬時期定立的《股票法》（STOCK Act），亦已禁止國會議員及高級助理透過其職位所取得的非公開資料作出投資決定。

而新法案會進一步限制所有國會議員和高級助理的股票交易，規定在就職後，或當有關法案生效後，禁止出售其所持有不足半年的所有股票、非國債、期權合約和衍生品。國會議員和相關職員可以將其所持資產轉移到保密信託（Blind trust），而他們仍然可以透過大多數的退休賬戶進行投資。

在參議院提出法案的民主黨籍的默克利（Jeff Merkley）指出，容許國會議員透過個人買賣股票來謀利是嚴重腐敗，國會必須結束這做法。有份支持法案的共和黨籍眾議員克勞德（Michael Cloud）指出，國會必須對美國人民負責。「作為民選代表，我們每個人都有憲制義務，阻止其他國會議員濫用職權來謀取私利，以尊重公眾給予我們的信任。」

法案曾於2019年上屆國會會期提出，當時是針對前共和黨籍眾議員柯林斯（Chris Collins），因為涉及內幕交易而被起訴證券詐騙。他去年被裁定罪名成立，被判入獄26個月，但服刑兩個月後獲前總統特朗普特赦。

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