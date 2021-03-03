緬甸軍方鎮壓反政變示威者力度不斷升級，範圍還擴及記者。六名記者被控「引發恐懼和散播假消息，直接或間接滋擾公務員」，當中美聯社32歲攝影記者登佐（Thein Zaw）上周六在仰光商業區採訪時被強行帶走的片段曝光。

美聯社周三公開影片，顯示登佐在路邊拍攝幾十名軍警衝向示威者時，多名警員向他衝去，他走避不及，被至少七人包圍，一人對他箍頸將他拉到一旁，其他人為他鎖上手銬。一名持「大聲公」的人員將他帶走。

包圍他的警員多數持警棍，有些甚至持槍和自動武器。

美聯社國際新聞副總裁菲利普斯（Ian Phillips）呼籲立即釋放登佐，指緬甸軍方純粹因為他執行職務而控告他，「獨立記者必須獲准自由安全新聞，毋須恐懼受罰。美聯社強烈譴責對登佐提控及任意拘捕。」

登佐與另外五名地方傳媒、攝影社、網媒、自由身記者被捕。上月軍政府修例，將「引發恐懼和散播假消息，直接或間接滋擾公務員」罪名最高刑罰由兩年變三年。目前六人囚於仰光永盛監獄。

美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！