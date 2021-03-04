冰島西南部的雷克珍（Reykjanes）過去一周發生約1.7萬次地震，最多一次地震強度更達黎克特制5.6級，首都雷克雅維克和附近地區民眾亦感受到震動。專家指事態極不尋常，當局警告火山群在短期內可能出現爆發。

多次地震暫並未造成嚴重破壞，不過市民深感不安。住在首都的奧萊夫斯多蒂兒（Auður Alfa Ólafsdóttir）表示，全星期每天都感受到地震，「太不尋常了，讓你覺得自己與大自然相比實在太渺小無力」。

國會議員比昂森（Páll Valur Björnsson）直言從未遇過這情況，「這情況（連續地震）在一年前開始，但如今更為頻密，非常令人不安。我並不太害怕，但感覺不太好，我昨晚就被震醒了兩次」。

冰島大學火山學教授索達森（Þorvaldur Þórðarson）對民眾的擔憂表示理解，「這當然會令民眾憂慮，在這個地區其實是相當不尋常的，並非由於地震類型或強度，而是持續時間，現在已發生超過一星期」。

專家料不久或出現6級或以上大地震

位於首都南部僅32公里的凱尼爾（Keilir）火山，附近地區周三中午發生地震後，當局暫時停止區內公共交通。冰島民防及緊急管理部周三公布，火山很可能很快爆發，是該地區自12世紀以來首次，有傳媒更裝設錄影機準備直播火山爆發。

冰島氣象廳自然災害專家表示，當局正在涉事區域部署監察設備，包括全球定位系統（GPS）、地震監察器以及視像鏡頭和氣體探測器。他警告可能發生更強的自然現象，估計冰島可能出現6級或以上的地震。

冰島大學火山學及自然災害小組的最新模擬數據顯示，火山爆發時熔岩流不會對任何城市造成危險。火山學家赫斯庫爾德松（Ármann Höskuldsson）亦指，位於地震區域附近、冰島最大的凱夫拉維克國際機場不會受到破壞，但連接機場和首都的主要道路，以及一些電網可能受影響，而且未計算火山灰將帶來的影響。索達森估計，即使火山群爆發，預計強度相對較低。

美國有線新聞網絡

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