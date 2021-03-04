根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.15億，全球死亡人數超過255萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,877萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過51.9萬。印度確診人數超過1,113萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,072萬，死亡人數超過25.9萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

拜登批評州長急於撤口罩令思維守舊

美國總統拜登周三批評德州和密西西比州共和黨籍州長決定在近日撤銷口罩令並全面重啟經濟活動，是「尼安德特人思維」。

尼安德特人（Neanderthal）是生存於舊石器時代的史前人類。拜登在白宮與一批國會議員會面時，指此刻撤銷口罩令是「守舊思維」，將鑄成大錯，令抗疫工程功虧一簣。

美國武漢肺炎疫情近期雖放緩，專家擔心防疫鬆懈下會爆第四波疫情。言猶在耳，德州的共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）周二宣佈撤銷該州的口罩令和營業限制，被炮轟會導致新一輪致命疫情，有醫院更下令加人手和呼吸機準備應付「新症海嘯」。

中國南非查獲假疫苗

國際刑警周四發表聲明說，中國和南非警方撿獲數千劑假武漢肺炎疫苗，指出那只代表冰山一角。

國際刑警表示，在南非豪登省杰米斯頓（Germiston）的一個倉庫中發現了約400藥瓶假疫苗，相當於約2400劑，另外發現假面罩，三名中國人和一名贊比亞人被捕。

另外，中國警方在國際刑警支援下，查獲一個銷售假冒Covid-19疫苗的網絡，突襲工場逮捕了約80人，並在現場查獲3,000多劑假疫苗。

國際刑警提醒公眾，目前沒有疫苗可在網上銷售。在網站或暗網上宣傳的任何疫苗均不合法，未經測試且可能很危險。

研究：南非變種病毒抗體或有助預防其他毒株

專家周四表示，一項根據少數樣本作成的最新初步研究顯示，曾感染南非變種武漢肺炎病毒的人，對其他變種病毒的免疫力可能較好。

根據科學家提出的數據，在55名感染過501Y.V2變種毒株的患者中，只有4%無法抵抗原始病毒的感染。

去年底發現的501Y.V2病毒，已成為肆虐南非的主要毒株，促使該國出現第二波疫情。

土耳其科興疫苗臨床試驗保護率83.5%

土耳其衞生部長科賈周四表示，中國科興公司在土耳其進行的三期臨床試驗結果，該公司的武肺疫苗保護率達83.5%，重症保護率達100%。

土耳其傳媒報道，科賈在記者會上援引土耳其哈切特佩大學的相關數據，第三期臨床試驗中共有10,216名志願者至少注射一劑疫苗或安慰劑。志願者年齡在18至59歲之間。臨床試驗中未出現死亡情況，觀察到的最常見不良反應為疲勞、頭疼、肌肉痠痛、發燒等。

法新社／美聯社／新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！