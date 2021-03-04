英國白金漢宮周四宣佈，正在留院的皇夫菲臘親王周三成功完成心臟手術，「將繼續留院數天治療、休息及恢復」。

現年99歲的菲臘親王於2月16日因感染入院，被送往倫敦英皇愛德華七世醫院（King Edward VII Hospital）接受治療，本周一轉往另一間位於市內的聖巴塞洛繆醫院（St Bartholomew’s Hospital）。白金漢宮發聲明指，菲臘親王將「繼續接受治療，以及為他早已存在的心臟問題進行檢查」。

留院已逾兩周歷來最長

菲臘親王今次留院已長達兩周，是他歷來最長的留院。據悉他留院期間只有皇儲查理斯曾在上月20日到訪，英女皇伊利沙白二世本人未曾探望丈夫，而菲臘親王轉院時亦相當神秘，在他送上救護車時，有數名職員打開雨傘遮擋公眾視線。

《每日鏡報》引述來自皇室的消息人士指，過去菲臘親王和英女皇一直努力避開武漢肺炎的感染風險，但現在菲臘親王短期內仍未能回家，因此「皇室氣氛明顯有變」，所有人都團結一致為他祈禱。

英國國民保健服務（NHS）心臟病專家馬爾霍特拉（Aseem Malhotra）表示，菲臘親王有可能要留院四至六星期。馬爾霍特拉分析指：「他更有可能是在其他部份出現感染，可能是尿道或胸部感染，身體的壓力令其心臟承受負荷，因此需要送往心臟病專科中心，確保在接受感染治療時心臟功能正常。」

路透社/《蘋果》資料室

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