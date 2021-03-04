（北美通訊）隨着疫苗研發成功，注射人數增加，美國各地公立學校陸續重開校園。《華盛頓郵報》發現，亞裔學生的返校率，明顯較其他族裔為低，分析指背後原因有很多，包括亞裔家庭普遍與祖父母輩同住、較多亞裔從事醫護業等，亦有家長擔心子女回校後成為欺凌對象，或校園不乾淨和不安全，故不讓女子返校上課。

在紐約市，僅12%以下公立學校亞裔學生重回校園，數字是所有族裔中最低；在田納西州納什維爾（Nashville），少於半數亞裔學生選擇回校上課，白人學生則有三分二；在芝加哥，三分二白人學生已回校上課，但亞裔學生只得三分一；在維珍尼亞州費爾法克斯縣（Fairfax County），同樣只得30％亞裔學生選擇回校上課，比例是所有族裔中最低。

分析指，亞裔家長有不同原因拒絕讓子女返校。皮尤研究中心（Pew Research Center）調查發現，接近30%亞裔家庭是數代人共住，比例是白人的兩倍。很多家長擔心子女把病毒從學校帶回家，感染家中長者，於是決定不讓子女回校，要繼續在家遙距學習。

另外，由於病毒源自中國武漢，導致亞裔成為美國種族歧視、仇恨襲擊主要目標。哥倫比亞大學客席教授、民權律師歐陽蕭安（Liz OuYang）表示，紐約市亞裔家長內，經常分享被陌生人滋擾的經驗，當中包括被人呼喝「講英文」、「滾回你的國家」等，很多家長不敢讓子女獨自上學，最終把他們留在家中。報道引述一名紐約市唐人街學校校長指，有學生本已回校上課，但他及其家長在地鐵上遭騷擾，最終決定留家遙距上課。

上述問題在費城及馬里蘭州也有發生，馬里蘭州蒙哥馬利縣（Montgomery County）居民Lisa Liu育有兩名子女，她不讓子女回校上課，認為遙距學習已經很好，「如果他們（子女）回校，其他同學可能會說『你們是我們全年不能上學的原因』，我不想自己的子女經歷這些仇恨。」

貧窮、 資源不足是亞裔家長不讓子女回校的另一個原因。在紐約市，每五名亞裔中，一人活於貧窮線下；在費城，校園日久失修則讓亞裔家長卻步。在費城居住的Nancy Lin育有兩名子女，她們一班家長早於疫情爆發前，投訴學校洗手間衞生惡劣、冷暖氣系統不能正常運作等問題，過去也有報道指，當地公立學校內石棉和含鉛量均超標，使家長擔心子女在疫情未結束前回校不安全。

醫生、護士是美國亞裔族群常見職業之一，雖然亞裔只佔全美人口6%，但全國18%醫生和10%護士均為亞裔。很多從事醫護工作的亞裔家長擔心，子女回校後會把病毒帶回家中，經自己傳回醫院。為免危害醫院病人，他們只好繼續把子女留在家中。

非牟利教育組織「The New Teacher Project」副總裁貝克（Mya Baker）指出，很多亞裔移民和難民家庭都不說英文，學生缺乏校園生活，會令他們英語退步，對學業構成障礙，造成災難性影響。

個別地區亞裔學生成績已明顯下滑，在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis），2019年秋季只得7%亞裔學生成績被評為F級，但去年秋季，同類數字已飆升至30%。貝克認為，學校應更主動接觸這些亞裔基層家庭的學生，提供援助，確保他們返校後不會成為被攻擊目標。

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