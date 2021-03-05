日本311大地震將近10周年，有人早前在日本東北宮城縣的一個海灘上發現包括頭骨在內的骸骨，經過DNA分析和齒型檢驗後，證實她是10年前被海嘯捲走的61歲婦人奧山夏子，死者兒子對尋回母親遺體感到欣慰。

這具骸骨是2月17日在東松島市野蒜發現，幾乎全副骸骨被沙埋藏，但當時在附近工作的人士，看到海灘上有類似頭骨的外露，於是決定報警。經過法醫檢查後，證實她是當地居民奧山夏子。據日本《河北新報》報道，當年61歲的奧山夏子在311大地震發生時，正從工作地點東松島市附近宮戶島的海苔店歸家，途中被海嘯捲走，其丈夫後來向當局報警，被列為失蹤人口。

10年過後仍有多2,500人未尋回

奧山夏子的遺體將於數天內交回家屬，對於事隔近10年尋回母親遺體，奧山夏子的兒子坦言：「我為大地震近10周年之際，找回母親遺體感到高興，這可以讓我整頓心情，然後重新出發。」

然而據日本警方在去年12月的數據，311大地震的死者為15,899人，但仍有2,500多人被列為失蹤人口，單是宮城縣便有1,200多人「行蹤未明」，這讓家屬在心理上承受巨大壓力，無法完全消化親人離去的事實。

法新社/日本《河北新報》

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