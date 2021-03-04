緬甸軍方繼續血腥鎮壓反政變示威，前日至少38人死亡，包括四名兒童。聯合國緬甸特使布爾格納形容是「自政變後最血腥的一天」，惟引述軍方竟揚言已習慣被制裁，並不害怕，卻對於民間極力反對恢復軍事管治感到「非常驚訝」。

濫捕恐嚇 以重掌權力

布爾格納在聯合國會議上指，曾警告軍方稱聯合國安理會和全球各國「或會採取強硬措施」，緬甸或會被孤立，「對方回應指『已習慣，過去也在制裁下活過來，已學會了只與少數朋友同行』」。她透露「軍方坦言計劃是恐嚇人民和作拘捕，大部份人會因恐懼而回家，軍方就可重掌權力，人們將會習慣並如常過日子」，軍方對於民間反對感到驚訝，因這策略在1988年、2007年和2008年都奏效。

她指曾與緬甸國防軍副總司令梭溫通過數次電話，認為軍方的策略是以選舉舞弊、叛國或勾結外國勢力等罪名把昂山素姬的全國民主聯盟的成員送進監獄，「全民盟將被禁，軍方就可透過選舉繼續掌權」。

她又指今次示威由過去10年享受到自由的年輕人帶頭，他們「非常有組織，而且很有決心不想回到獨裁統治和孤立中」，敦促國際社會團結「採取正確措施」，強調安理會制裁必須由每一個國家執行。安理會今日將召開閉門會議討論。

全國多地昨日繼續示威，警方再以催淚彈和實彈鎮壓。有居民目睹五架戰機數度低飛曼德勒。監察組織指至今有逾1,700人被捕、至少54人死亡。

美國國務院對暴力鎮壓表示「震驚」。法國總統馬克龍呼籲立即停止鎮壓。歐盟指對非武裝的平民和醫護開槍明顯違反國際法，又斥軍方拘捕記者，打壓傳媒。新加坡外交部指身處當地國民應考慮撤離，並建議國民目前不要前往當地。

美聯社/路透社/法新社