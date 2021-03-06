現代女性身兼多職，除了工作以外還要兼顧家庭。印度女麻醉科醫生穆里亞（Meenakshi Mourya）是兩名自閉症孩子的媽媽，她憶述去年疫情高峯期時，接近一個月沒有陪伴孩子，孩子終日坐在窗前等她回家，她卻只能長時間在醫院，看着病人相繼去世，感到失落無助。然而經歷過一段時間分隔後，穆里亞的小兒子現已學會說單字，令人感到欣慰。

印度目前累積武肺感染人數達1,117萬，是全球第二高，且當地醫療體系人手不足，在去年秋季的疫情高峯期，單是德里每天已錄得7,000至8,000宗新增個案，令醫護百上加斤。

不敢見兒子 「他們一見我便哭」

穆里亞在德里最大的公立醫院工作，去年疫症高峯期時非常忙碌。當時穆里亞差不多一個月沒有陪伴孩子，只能長時間在醫院治療一批又一批病人，她憶述：「那時候我的情緒很低落，一個個病人在我眼前離世。」

穆里亞的丈夫也是醫生，他們兩名兒子分別9歲和4歲，但兩子均患有自閉症，與人溝通存在障礙，飲食也需人協助，當穆里亞和丈夫上班時，家中便只餘下照顧他們的看護陪伴兩名小孩。

穆里亞指，當時兩名兒子在家中非常想念媽媽，且因封城措施無法上課，情緒難免受影響：「他們很不安，表現出不舒服，常常大哭，終日倚窗等我回來……有時他們迷迷糊糊，不願吃東西」。不過穆里亞表示當時反而不想跟兩子相聚，「因為他們一看見我就會哭」。

幼子學懂叫爸爸 母感安慰

印度上月起的感染數字有迹象回升，不過德里的疫情仍大致受控，穆里亞現時有更多時間陪伴孩子，照顧他們的特殊需要，然而孩子對她的思念未減，他們每當目睹媽媽出門上班便會哭，不時看着窗外，一待便是數小時。不過經過這場煎熬後，也最少有一件事令穆里亞和丈夫感到欣慰：他們的小兒子漸漸能開口說單字，懂得叫「爸爸」了。

路透社

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