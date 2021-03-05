澳洲上月展開武漢肺炎疫苗接種計劃，日前一名醫護接種後出現嚴重過敏反應，一度休克被送入深切治療部，據指現時已無大礙，屬當地首次出現疫苗過敏反應。

這名出現嚴重過敏的醫護是在黃金海岸大學醫院工作，於3月4日接種輝瑞/BioNTech疫苗，黃金海岸衞生局（Gold Coast Health）表示，這名醫護雖然出現過敏，但很快已經康復沒有大礙。

目前澳洲僅使用輝瑞/BioNTech疫苗，今次事件是昆士蘭為近6,500人接種以來，首次有人出現嚴重副作用，同時也是澳洲首宗。當局強調正使用的疫苗已被證實安全有效，不同地方也曾出現類似情況，呼籲民眾不必過度憂慮。

有嚴謹程序處理過敏情況

黃金海岸衞生局（Gold Coast Health）發言人則指，其他醫護已為有關情況作充份準備，制定了嚴謹的處理過敏反應的流程，還指出有過敏史的人仍可選擇接種疫苗，但事前必須預先通報。

澳洲SBS電視台

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