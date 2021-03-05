緬甸軍方發動政變後，軍方和警方近期對示威者的鎮壓越來越暴力殘酷，連日使用實彈對付示威人士，至今造成54人死亡。即使是警方亦有人不滿軍方推翻民主政府，至今已有超過100名軍警加入反軍方的「公民抗命運動」，表明不願為軍方政權服務，並憤而辭職。

54歲的仰光警察局特別情報部署理部長田敏屯（Tin Min Tun，音譯）是目前加入示威者的警方最高層人員，他所屬的特別情報部過往負責監控政治犯和社運人士，功能類似其他英聯邦國家的政治部，但田敏屯最終還是難忍軍方發動政變，上周五遞交辭職信，離開服務31年的警隊。

促同袍齊辭職：「怎面對下一代？」

田敏屯日前拍攝短片，指現在整個警隊已被軍政府濫用，且做着違反人民意願的事，警告若軍方真的重新上台，將摧毀緬甸的未來，且可能在20至25年內也無法重返民主。他在短片表示：「我不想繼續服務這軍政府，我要加入不服從運動」，並希望其他警隊同事加入，「想一想你們怎面對下一代」。

不少年輕警員也加入公民抗命，警員覺連烏（Kyaw Lin Oo，音譯）在2018年8月完成訓練「出更」，他在Facebook表示，如果未能做自己認為是對的事，將會感到遺憾，強調警員應忠於人民而不是警方，「人民才是我們的恩人」。他和另外兩名警察朋友早前拒絕執行向和平示威者開槍的命令，並決定加入公民抗命。

七名來自緬甸南部德林達依（Tanintharyi）地區的女警也決定加入示威者，還指待民選政府回歸後才會重返工作，因為她們不能執行軍政府要求警察對人民實施非法行動；北部克欽邦（Kachin State）也有17名警員參與公民抗命。

變節最高可囚3年 良心警：願為國犧牲

不過覺連烏等人「掉轉槍頭」並非沒有代價，他們現在只能藏匿起來，躲避軍方搜捕，其家人亦同時受軍方施壓。根據當地法律，警員加入示威行列可被視為擅離職守，最高可被判監3年，據指現在已有3名警員被扣留或起訴。田敏屯亦坦言有心理準備要入獄，但他願意為下一代和國家犧牲。

部分警員即使未加入示威，但心底亦支持運動，仰光一名不願透露身份的警員直言田敏屯的行為勇敢，形容他是英雄，值得尊重，只是他因害怕禍及家人而不敢公然抗命。

緬甸傳媒估計自2月1日軍方發動政變後，已有過百名警員加入公民抗命，單是首都內比都便有超過70名軍警，克倫邦（Karen State）更有12名軍人加入示威者陣營。由一批尚未被捕的全國民主聯盟議員組成的「緬甸聯邦議會代表委員會」發出呼籲，仍未參加公民抗命的公務員於當地時間3月8日凌晨12時加入。

緬甸The Irrawaddy網站/Myanmar Now網站

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