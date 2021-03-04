英國哈里王子和夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費的專訪將於後日播出，料會大爆皇室內幕。白金漢宮前天不尋常地宣佈，將就梅根涉嫌欺凌皇室職員的報道展開調查，被指是要先發制人。梅根反擊之餘，也不忘為專訪造勢，同日在宣傳短片指「阿公」（the Firm）一直抹黑他們夫婦。

英國《泰晤士報》周二引述匿名人士報道，梅根2018年嫁給哈里後，曾先後欺凌三名皇室職員，其中兩人被「侮辱」至離職。爆料的前皇室職員不諱言，想要公眾在奧花雲費專訪播出前，能對哈里夫婦「片面之詞」有深入了解。梅根否認指控，發言人形容是「經過精心計算的抹黑」，並已向《泰晤士報》發律師信反駁。

被指圖削梅根公信力

不過，白金漢宮翌日卻煞有介事宣佈，會對這宗早在2019年已有所聞的報道展開調查，將邀請現職及前僱員問話，聲明強調「皇室實施在職尊嚴政策多年，不會容忍任何職場欺凌或騷擾發生」。皇室如此高調回應，反映出他們與哈里夫婦的關係或到了難以挽救的地步。

這單公爵夫人疑似凌辱宮僕的英國宮廷醜聞，已升格為跨大西洋的八卦新聞，事關梅根早已暗示會在奧花雲費的專訪中大談離開英國皇室、舉家移民到美國加州的原因。白金漢宮在訪問播出前，被指試圖削弱梅根的公信力，也無疑會令專訪內容更受注目。

演員出身的梅根深諳宣傳之道，借勢炒熱專訪話題，就在白金漢宮出招當晚，她在美國哥倫比亞廣播公司的預告短片表示：「我不明白他們為何會期待我們經歷這次後，還會在『阿公』一直抹黑下保持沉默」，又稱明白到開腔「或會失去一些東西」，但她強調「失去的已經夠多了」。

梅根口中的「阿公」，英文字面解釋是公司，但也被廣泛形容作皇室的暗黑代名詞，近年常見於美國串流影片商Netflix的英國宮廷片內。無獨有偶，哈里夫婦去年9月還未完全脫離皇室，曾擅自與Netflix簽約搵真銀，據報是皇室與兩人今年初分道揚鑣的導火線之一。

無視祖父病情惹反感

另外，99歲的皇夫菲臘親王因感染由上月入院至今，哈里夫婦卻無視祖父病情，堅持要在此時播出專訪，早已引起英國朝野反感。

美聯社/ 路透社