【新增新加坡外長回應】緬甸軍政府無視東盟及國際壓力繼續血腥鎮壓反政變示威，國際社會持續發聲，聯合國特別報告員呼籲各國實施制裁後，美國將緬甸部門及軍方企業列入貿易黑名單。有組織發現穿軍裝士兵及警察利用中國社交平台TikTok向示威者發死亡威脅，其中一段影片中，士兵更向鏡頭表明會用實彈射示威者。聯合國周四稱鎮壓已導致至少54人死亡，歐盟自軍政府上月1日發動政變以來，已中止對緬甸逾2億歐元（18億港元）的金援。新加坡外長維文 (Vivian Balakrishnan)形容，緬甸軍竟用武器對付自己人民，是「民族恥辱」。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四表示，關注緬甸軍方領袖針對傳媒工作者及異見人士，而局勢是外交對話中一個常見的議題。國務院發言人普萊斯（Ned Price）周四指，華盛頓會採取進一步行動，應對不斷升級的暴力。在國務院表態後不久，商務部就將緬甸的國防部、內政部、軍事企業MEC及MEHL列入貿易黑名單，同時對緬甸實施「軍事最終用途」的出口管制，要求美國供應商尋求許可，才可運送部份物品，而有關許可本身難以取得。

繼緬甸駐聯合國大使覺莫吞（Kyaw Moe Tun）2月在聯合國大會上與軍政府割席後，緬甸駐華盛頓大使館亦作出類似行動。路透社引述在大使館Facebook專頁發佈的聲明，當中指大使館對平民在反政變的和平示威期間死亡，感到「極大的不安」，要求緬甸當局「通過盡量減少使用武力來表現充分克制」。

此外，據路透社引述消息人士報道，緬甸軍方在2月1日政變後幾日，企圖將存在美國紐約聯邦儲備銀行的10億美元（78億港元）轉走，但美國官員已經無限期凍結有關資金。

聯合國特別報告員呼籲制裁緬甸

聯合國特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）周四向人權委員會發表最新報告，警告軍政府殘暴鎮壓示威者，稱軍方自2月1日政變以來，已謀殺、毆打及非法拘捕示威者，認為聯合國安理會應實施「全球武器禁運」及針對軍頭的制裁，同時將軍方的暴行轉交國際法院起訴。

他指緬甸的未來由人民決定，「但國際社會一定要果斷及盡快行動去支持他們」。他續指各國應向緬甸的石油及天然氣企業實施制裁，因為這些企業目前由軍政府擁有，是軍方的大部份收入來源。聯合國安理會周五將開會討論緬甸局勢

約翰遜感震驚 歐洲停金援

英國首相約翰遜周四表示，他對緬甸局勢暴力升級，以及親民主示威者被殺感到「非常震驚」，在Twitter寫道：「我們與緬甸人民並肩，要求立即結束軍事打壓、釋放昂山素姬及其他人，以及恢復民主。」

世界貿易組織的官員周四表示，歐盟在軍方上月奪權後，已通知該組織，暫停所有會支持軍方的發展合作項目，而歐盟執委會亦確認，已經暫停對緬甸的預算支援，有關金援的各類單獨項目去年共涉資超過2億歐元，這些計劃通常營運4年。

歐盟對緬甸的支援集中在教育、司法、選舉及偏遠地區的糧食供應上，歐盟各國外長上月同意研究對緬甸實施制裁，主要針對由軍方擁有的企業，但排除降低對緬甸的貿易優惠，以免傷害最貧窮的紡織品工人。緬甸受惠於歐盟的「武器外一切」計劃，該計劃允許緬甸享有免稅及免配額待遇，向歐盟市場4.5億消費者提供武器和彈藥之外的所有出口產品。

緬甸軍警利用 TikTok 向示威者發佈死亡威脅

路透社及數碼組織研究員指，緬甸有軍裝士兵及警察利用中國社交平台TikTok向示威者發死亡威脅。數碼權利組織緬甸訊息通信技術發展（MIDO）向路透社表示，在TikTok上發現逾800段親軍方片段，路透社檢視一段2月底上載的片段，顯示一名穿軍服的男子舉槍指着鏡頭向示威者說：「我會射向你XX的臉……而我用的是實彈……我今晚將會巡邏整個城市，我見人就開槍……如果你想成為烈士，我就成全你。」

MIDO行政總監泰凱泰凱昂（Htaike Htaike Aung）指TikTok上有「數以百計」軍裝軍人及警員的影片，形容上述的威脅影片「只是冰山一角」，路透社無法確認片中人是否真正軍人，軍方亦沒有回應路透社。

美國的Facebook一早已封鎖所有與緬甸軍方相關的專頁，而緬甸軍方上月亦封鎖Facebook。泰凱泰凱昂相信軍方正在其他社交平台嘗試增加存在以發揮影響力。

TikTok最近在緬甸被指平台上的威脅性內容或仇恨言論氾濫，公司發聲明指，社區指引明確指出「我們不容許含有煽動暴力，或是導致傷害有錯誤訊息的內容……同樣適用於緬甸，我們一直迅速刪除所有煽動暴力或散佈錯誤訊息的內容，並積極監控以刪除任何違反此類指引的內容」。TikTok政策禁止展示槍械，除非是在「安全環境」之下。

路透社／法新社

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