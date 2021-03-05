英國廣播公司（BBC）記者巴舍爾（Martin Bashir）1995年涉嫌為了誘騙已故威爾斯王妃戴安娜接受訪問，不但偽造銀行文件，更恐嚇她情報機關正計劃殺她。倫敦警方周四宣佈，不會對巴舍爾展開刑事調查。

警方在聲明中指，警員在諮詢內部律師、獨立律師和皇家檢察署後，認為發起刑事調查「不合適」。倫敦警察局局長默里（Alex Murray）稱，有關指控「已經專業偵探仔細評估」，他續指 ：「他們由警察律師、獨立律師和皇家檢察署獲得了法律意見，在進行詳細評估，並根據我們收到的建議之後，我們認為不適宜對這些指控進行刑事調查，不會採取進一步行動。」他指如果有任何重要新證據，會就事件進行評估。

戴王妃1995年接受英國廣播公司（BBC）專訪，剖白與皇儲查理斯婚姻破裂，一句「這段婚姻有三個人」震撼全球。訪問當年在時事節目《廣角鏡》（Panorama）播出，引起極大迴響，更令皇室着手處理查理斯和戴安娜離婚，而戴安娜1997年在巴黎發生車禍不幸喪生。

BBC去年10月致函向戴安娜的弟弟史賓沙（Charles Spencer）道歉，承認當年的採訪記者巴舍爾利用圖像設計人員偽造銀行文件，讓戴安娜以為自己的確受到皇室和政府人員監視，最後答應接受訪問。BBC去年決定展開獨立調查，戴妃的長子、劍橋公爵威廉亦開腔支持BBC獨立調查，期望找出真相。

英國天空新聞

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