英國推行武漢肺炎疫苗接種計劃兩個多月，幾乎所有80歲以上長者已接種最少一劑疫苗，卻因此導致部分長者鬆懈。近日一項調查發現，英國超過四成長者接種武肺疫苗後，馬上便違反防疫守則，跟「防疫氣泡」以外的人在室內聚會，恐在疫苗產生效果前便染病。首相約翰遜呼籲民眾繼續遵守防疫規則。

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）早前向2,070名長者展開調查，顯示約43%的80歲以上長者在接種疫苗後，接觸過同住家人、醫護人員或「防疫氣泡」以外人士，41%人指在接種後三周內便這樣做。按照此前研究數據，接種疫苗後要三周才能產生防疫效果，意味這些長者在身體未建立免疫力時，便已無視防疫規則聚會。

當局1月5日推出因應變種武肺病毒，推出嚴格防疫規則，禁止民眾跟「防疫氣泡」以外的家人或朋友聚會。早前已有專家警告，若疫苗接種計劃進一步推展至不同階層，將導致民眾更不遵守防疫規則。

慈善組織Age UK負責人亞伯拉罕斯（Caroline Abrahams）對部份80歲以上長者違反禁令並不意外，稱長者在疫情中受孤獨和憂鬱之苦，需要家人探訪以送上支持或提供幫助，她本人亦曾違規到90多歲鄰居的家中，「幫助他理解官方信件」，但強調有做好防疫措施。

疫苗增抗疫信心 約翰遜促勿鬆懈

英國國家統計局的調查同時顯示，長者接種疫苗後對武肺的警覺性明顯減低，指出約一半人在接種疫苗前，視武漢肺炎為重大威脅，但接種一劑疫苗後，這擔憂便降至20%，接種兩劑後更大減至5%。

ONS公共服務分析小組的吉布斯（Tim Gibbs）直言：「毫無疑問，武肺疫苗的推出讓很多80歲以上長者鬆一口氣，因為我們可以看到有一半人未接種疫苗前，視武肺是重大或明顯的個人風險。」

英國首相約翰遜透過發言人，敦促民眾繼續遵守防疫規定：「民眾繼續遵守現有的指引是非常重要，我們期望所有人都會繼續遵守。」

英國《每日電訊報》/《衞報》

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