（北美通訊）在紐約州廢除保護警察私隱的法律條文接近9個月後，監警機構市民投訴審查委員會（Civilian Complaint Review Board, CCRB）近日已將8.3萬名現役和已退休的紐約市警察，在過去數十年的詳細紀律記錄上載到互聯網，供公眾查閱。

被公開資料的警員無分警階高低，即使如警銜最高的紐約市警察局局長謝伊（Dermot Shea），過去的紀律資料亦被一覽無遺。記錄顯示，謝伊共收過8宗針對他的投訴，其中3宗投訴不成立。

紐約市警察的紀律記錄自1976年起受到《公民權利法》的第50a條保護，除非法庭要求，否則不能向公眾公開。但去年在反警暴浪潮下，紐約州議會於6月將有關條文廢除。受影響的警察、消防員和懲教人員所屬的8個工會提出訴訟，企圖阻止公開未能證實的投訴資料，並取得臨時限制令，紐約市因而要押後解封這些檔案。最終上訴法院在兩個星期前，駁回工會的訴訟。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周四指出，若紐約警察想與紐約人重新建立互信關係，就必須廢除第50a條。他強調，紐約人為實現這件事，長時間付出了努力。雖然中間因為訴訟而受阻，但現在法庭已清除障礙。

CCRB公開的記錄最早可追溯到2000年1月1日，涉及34,811名現役及42,218名已退休警員。當中列出了每名警員的編號、現時任職或最後任職的部門、職級以及曾接獲的投訴簡介，包括事發時間、投訴內容以及最後判定。若公眾想知道某宗個案的更細緻資料，可以透過《資訊自由法》（Freedom of Information Law）提出申請。

根據記錄，在現役的三萬多名警員中，有4,000人至少有一宗投訴被證實投訴理據充分，當中有303人就牽涉至少5宗有充份理據的投訴。紐約市警察局表示，為提高透明度，會在警局網頁內加設新專欄，像「棒球卡」一樣列出每名警員的資料，包括職級、任職履歷和曾接受過的嘉許，以及接獲投訴後經警局內部調查後所作的任何紀律處分。

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