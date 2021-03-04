南韓一名士兵接受變性手術後，國防部以「經調查後判定其為三級殘疾」為由，被勒令退伍。士兵前日被發現於家中身亡，相信是自殺。事件在南韓引起極大迴響，有團體請願要求政府為跨性別人士提供更多保障。

23歲的卞熙洙（Byun Hee-soo，音譯）2019年毅然往泰國接受變性手術，術後申請以女性身份繼續留效軍隊，為首名變性軍人。

國防部指「三級殘疾」

不過，國防部去年1月指，「男性士兵執行任務的過程中，身體發生變化，經調查後判定其為三級殘疾」，勒令卞熙洙退伍。她得知軍方決定後，聲淚俱下地指：「我想讓所有人知道，我仍能夠是保護國家的英勇軍人。」

她三個月前自殺未遂，正接受心理治療。其輔導員周日發現她音訊全無，遂報警求助，消防員前日發現她在位於清州的寓所內身亡，相信是自殺，但未發現遺書。

一名卞熙洙女性友人受訪時指，若卞熙洙未有被退役，周日為她最後一日的服役日。她透露，好友自因被退伍而於公眾曝光後，一直找不到工作，她仍希望可重返軍隊。她早前就軍方處分提出訴訟，原定下月15日作首場審訊。

事件引起南韓民眾廣泛關注，有當地組織爭取政府為跨性別人士提供更好的保障及認同。組織「彩虹行動」發表聲明指：「卞熙洙的死能引起更大規模的迴響，是因軍隊及社會都不接受改變。」組織又指，她的勇敢事蹟能感染他人。韓聯社/ 路透社/ 法新社