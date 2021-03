(北美通訊)加拿大學生藍可兒(Elisa Lam)的離奇死亡個案,被Netflix製作成犯罪紀錄片後,再次成為城中話題。《蘋果》記者重訪案發地點、洛杉磯賽西爾酒店(Cecil Hotel),與當年採訪此案的中文媒體記者舊地重遊,也找回當年曾入住這間酒店的住客,分享其靈異經歷。

洛杉磯特約記者:張紫茵

《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene:The Vanishing at The Cecil Hotel)自在Netflix上架以來,大受觀眾歡迎,在全球31個國家及地區登上觀看排行榜冠軍。記者日前重返案發現場,發現早前改名為「Stay on Main」的酒店於2017年已經結業,但大樓牆身及大招牌,仍保留著「賽西爾酒店」(Cecil Hotel)舊式招牌。

紀錄片播出後,不少美國本地人慕名而來,在酒店門前拍照,成為另類打卡勝地。遊客詹美妮絲(Jennifer Jimenez)表示,全家人看畢紀錄片後,才知道酒店曾發生很多命案,於是好奇前來查看;她們一家8口從芳塔那(Fontana)開車一小時,來到洛杉磯市中心,即使無法入內細看,她們仍覺得酒店感覺很怪異,值得一訪。

曾在洛杉磯中文媒體工作的前記者Elaine,當年有份跟進報道這宗轟動一時的案件。她表示,當日原本有另一項採訪工作,但早上收到洛杉磯警局(LAPD)通知會就一宗失蹤人口案件舉行記者會,失蹤者姓氏是華人姓名「Lam」,引起她的注意,「通常很少失蹤人口案件,(警方)以記者會形式大肆宣傳,一般只會在社交媒體發文作尋人啟示。」

Elaine憶述,記者會進行期間,藍可兒家人也在場,會議一結束她便上前追訪;但當她稱呼「林生﹑林太」時,藍可兒家人並沒有回應,於是她向負責案件的警員查問,希望家屬提供失蹤者中文名字,當日截稿前她得到回覆,也成為第一個知道「藍可兒」中文名字的記者。

尋找藍可兒過程中,洛杉磯同時發生了非常轟動的「連環殺警案」,洛杉磯主流媒體及警方,均轉向關注及調查此案,只有中文媒體仍繼續追查藍可兒案件,直到她的屍體被發現為止。Elaine坦言,當年負責報道此案,是她五年記者生涯中最深刻的事情,而事實上,很多失蹤個案最終都會石沉大海,變成懸案。

事隔8年,Elaine認為賽西爾酒店附近地區已有不少改變,但露宿者的帳蓬仍佔據整條街道,情況變得嚴峻,也更覺危險;另一方面,因為活化舊區而誕生的高級住宅大樓林立,形成巨大反差。

曾經在2013年10月、即案發後約半年誤打誤撞入住賽西爾酒店的晰媛,仍清楚記得當年膽粗粗入住的經歷。她說,當年她剛踏入職場,在洛杉磯旅遊時因為預算有限,在網上訂酒店時找到位於市中心的酒店「Stay On Main」,地理位置甚佳加上價格相宜,晰媛就滿心歡喜預訂入住三個晚上。

「那個酒店大堂挺金碧輝煌,當時還覺得很不錯,大堂又棒,價錢又好,沒想到是踏雷了。」她表示,當日入住時已經天黑,沒有留意酒店外牆掛著的招牌仍是賽西爾酒店。而怪異事件,就在晰媛入住首晚發生,她當晚就突然夢到藍可兒案件,半夜驚醒就決定上網搜尋,才發現自己入住的酒店,正正是案發現場。

晰媛將這「驚人發現」分享到社交網站,直言自己很害怕,但一眾沉迷這單懸案的網友就十分興奮。在眾人推波助瀾之下,她鼓起勇氣乘坐電梯到14樓頂樓,不過到達後她覺得該樓層有點恐怖,所以不敢走出電梯。她後來打聽到,住在14樓的人,大多數是來自中國的旅行團。

由於藍可兒屍體最終在酒店天台水缸被發現,酒店旅客亦曾經投訴食水有異味,及看到奇怪顏色,令晰媛不敢使用酒店供應的自來水,所以她在三天入住期間,只洗了一次澡,洗臉刷牙及飲用都另購樽裝水。

「當時警戒性弱一點,後來了解貧民窟及第七街的狀況,回想起來也覺得......當時膽子真大!」晰媛說,當時她旅程完結回家後,再查看了一些圖片及影片,覺得自己非常幸運,有種「劫後餘生」的感覺,經歷此事後她學到教訓,以後預訂酒店前,都會先查清問楚。

