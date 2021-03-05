（北美通訊）加拿大學生藍可兒（Elisa Lam）的離奇死亡個案，被Netflix製作成犯罪紀錄片後，再次成為城中話題。《蘋果》記者重訪案發地點、洛杉磯賽西爾酒店（Cecil Hotel），與當年採訪此案的中文媒體記者舊地重遊，也找回當年曾入住這間酒店的住客，分享其靈異經歷。

洛杉磯特約記者：張紫茵

《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel）自在Netflix上架以來，大受觀眾歡迎，在全球31個國家及地區登上觀看排行榜冠軍。記者日前重返案發現場，發現早前改名為「Stay on Main」的酒店於2017年已經結業，但大樓牆身及大招牌，仍保留著「賽西爾酒店」（Cecil Hotel）舊式招牌。

紀錄片播出後，不少美國本地人慕名而來，在酒店門前拍照，成為另類打卡勝地。遊客詹美妮絲（Jennifer Jimenez）表示，全家人看畢紀錄片後，才知道酒店曾發生很多命案，於是好奇前來查看；她們一家8口從芳塔那（Fontana）開車一小時，來到洛杉磯市中心，即使無法入內細看，她們仍覺得酒店感覺很怪異，值得一訪。

曾在洛杉磯中文媒體工作的前記者Elaine，當年有份跟進報道這宗轟動一時的案件。她表示，當日原本有另一項採訪工作，但早上收到洛杉磯警局（LAPD）通知會就一宗失蹤人口案件舉行記者會，失蹤者姓氏是華人姓名「Lam」，引起她的注意，「通常很少失蹤人口案件，（警方）以記者會形式大肆宣傳，一般只會在社交媒體發文作尋人啟示。」

Elaine憶述，記者會進行期間，藍可兒家人也在場，會議一結束她便上前追訪；但當她稱呼「林生﹑林太」時，藍可兒家人並沒有回應，於是她向負責案件的警員查問，希望家屬提供失蹤者中文名字，當日截稿前她得到回覆，也成為第一個知道「藍可兒」中文名字的記者。

尋找藍可兒過程中，洛杉磯同時發生了非常轟動的「連環殺警案」，洛杉磯主流媒體及警方，均轉向關注及調查此案，只有中文媒體仍繼續追查藍可兒案件，直到她的屍體被發現為止。Elaine坦言，當年負責報道此案，是她五年記者生涯中最深刻的事情，而事實上，很多失蹤個案最終都會石沉大海，變成懸案。

事隔8年，Elaine認為賽西爾酒店附近地區已有不少改變，但露宿者的帳蓬仍佔據整條街道，情況變得嚴峻，也更覺危險；另一方面，因為活化舊區而誕生的高級住宅大樓林立，形成巨大反差。

曾經在2013年10月、即案發後約半年誤打誤撞入住賽西爾酒店的晰媛，仍清楚記得當年膽粗粗入住的經歷。她說，當年她剛踏入職場，在洛杉磯旅遊時因為預算有限，在網上訂酒店時找到位於市中心的酒店「Stay On Main」，地理位置甚佳加上價格相宜，晰媛就滿心歡喜預訂入住三個晚上。

「那個酒店大堂挺金碧輝煌，當時還覺得很不錯，大堂又棒，價錢又好，沒想到是踏雷了。」她表示，當日入住時已經天黑，沒有留意酒店外牆掛著的招牌仍是賽西爾酒店。而怪異事件，就在晰媛入住首晚發生，她當晚就突然夢到藍可兒案件，半夜驚醒就決定上網搜尋，才發現自己入住的酒店，正正是案發現場。

晰媛將這「驚人發現」分享到社交網站，直言自己很害怕，但一眾沉迷這單懸案的網友就十分興奮。在眾人推波助瀾之下，她鼓起勇氣乘坐電梯到14樓頂樓，不過到達後她覺得該樓層有點恐怖，所以不敢走出電梯。她後來打聽到，住在14樓的人，大多數是來自中國的旅行團。

由於藍可兒屍體最終在酒店天台水缸被發現，酒店旅客亦曾經投訴食水有異味，及看到奇怪顏色，令晰媛不敢使用酒店供應的自來水，所以她在三天入住期間，只洗了一次澡，洗臉刷牙及飲用都另購樽裝水。

「當時警戒性弱一點，後來了解貧民窟及第七街的狀況，回想起來也覺得......當時膽子真大！」晰媛說，當時她旅程完結回家後，再查看了一些圖片及影片，覺得自己非常幸運，有種「劫後餘生」的感覺，經歷此事後她學到教訓，以後預訂酒店前，都會先查清問楚。

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