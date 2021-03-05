世界各國近月陸續為國民接種武漢肺炎疫苗，各地開始考慮實施「疫苗護照」安排，容許已接種疫苗的人士恢復昔日活動。歐盟計劃本月稍後推出「電子綠色通行證」，讓已接種疫苗者及病毒測試呈陰性者可出國旅遊，東盟本周舉行經濟部長級會議時，各國亦討論成立共通的疫苗認證制度，以振興區內旅遊業。

歐盟早前提出「電子綠色通行證」（digital green pass），若用戶已獲接種武肺疫苗，或在病毒測試中呈陰性，便可自由出國。歐盟委員會主席馮德萊恩稱，新方案將在本月內推出，目的是讓人們可在歐盟以至海外自由來往，強調會保障私隱和資料安全。

經濟依賴旅業 希臘牽頭推行

英國截至本周二，已有最少2,070萬人獲接種最少一劑武漢肺炎疫苗，相當於全國人口約30%。英國首相約翰遜表示，正探討發行疫苗護照，英國運輸部則稱正與歐盟磋商，了解歐盟對疫苗護照的計劃，亦會在七大工業國集團（G7）峯會上談及疫苗護照議題。

希臘是英國人的熱門旅遊地點，英國每年有200萬名旅客到希臘旅遊，人數僅次德國。希臘政府2月底率先發佈疫苗認證計劃，《泰晤士報》引述當地官員指，只要能提供接種疫苗證明或陰性測試結果，有意在5月讓英國旅客入境。

不過多個國家仍然不信任「疫苗通行證」制度，法國和比利時亦批評，只讓已接種的人士旅遊是不公平。歐盟委員會稱，會致力避免歧視未接種人士的情況發生。

東盟或成立劃一電子認證

亞太地區同樣正致力推行「疫苗護照」計劃，其中東盟十國本周初召開部長級會議，會上曾討論設立共通的疫苗認證機制，以恢復區內旅遊業。

東盟國家在疫情前每年吸納約5,100萬名遊客，馬來西亞貿易部長阿茲敏阿里表示，各國都希望加快為國民接種疫苗，以刺激經濟復蘇，並正考慮成立劃一的電子疫苗認證系統，加快旅遊業重開。

泰國總理巴育本周較早前責成當地官員研究疫苗認證制度，期望盡快取消入境旅客強制隔離14天的安排，以刺激旅遊業。泰國旅遊業界估計，當地最快7月便會向已接種疫苗的人士放寬入境安排，期望可帶動經濟改善。

紐航擬4月試行疫苗護照

新西蘭航空公司亦決定在4月，對來往奧克蘭至悉尼航線測試電子疫苗護照。紐航計劃在該航線，試用由國際航空運輸協會（IATA）開發的手機程式「Travel Pass」。程式將於4月供公眾開始試用，預計為期3周。

「Travel Pass」會記錄用戶接種疫苗或進行病毒測試的歷程，進行交叉比對，以確定用戶是否符合欲入境國家或地區的旅行要求。如果用戶同意，這些資訊亦會與航空公司或邊境管制部門共享，以確認他們是否可以乘搭飛機或入境。紐航數碼總監塞普爾（Jennifer Sepull）表示，應用程式將使客戶「可以在到達機場前，確保滿足世界各地不同國家的所有旅行要求」。

紐航目前仍在與政府商議，如何將疫苗接種和測試程序整合到程式中，強調數碼護照不會使用任何「儲存個人資料的中央數據庫」，「客戶隱私是設計的核心……由乘客自行決定是否以安全可靠的方式分享」。

澳洲航空也正研究多種疫苗接種護照手機程式，行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）早前曾表示，將考慮將疫苗接種作為乘搭國際航線的一項要求。澳洲衞生部在聲明表示，正期待審查紐航的試驗結果。

英國《衞報》/《泰晤士報》/《日經亞洲評論》/英國天空新聞/彭博社

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