全球正受晶片短缺影響之際，路透社報道美國政府一直拖慢針對中芯國際出口許可的審批過程。由於中芯受美國黑名單規管，包括泛林集團（Lam Research）及Applied Materials等美企要向中芯國際出售芯片製造設備，就要先申請許可，不過很多美企的出貨許可都還在審批中，且審批進展緩慢。

路透社引述業界消息指，中芯12月被列入商務部黑名單後，多間企業隨即向美國政府申請出售許可，但美國設備供應商估計價值50億美元（390億港元）的零件，仍未取得美國政府的出貨許可，儘管近期當局已批出部份許可，其中包括少數昂貴設備。報道指政府審批進度慢，是因為由新任命主管所領導的美國政府機構，仍未能完全決定好企業能向中芯出售哪些產品。

特朗普政府去年將中芯列入實體清單，要求美國供應商向中芯出貨前需要取得許可，大部份產品按個別考慮而獲批，而該項規定主要針對最先進技術，包括10納米或更小型的晶片，就有可能被拒絕批出出口許可。美國政府本來會在一個月內就許可證申請作出決定，但後續的跟進問題拖慢了進度。消息指官員詢問的後續問題中，部分決定了零件或組件是否可用於生產10納米或更小型的產品，因此導致批出許可緩慢，華盛頓貿易律師辛內利（ Giovanna Cinelli）指，很多申請都「來回了很多次，這拖長了審核時間」。

美國商務部官員在聲明中，否認限制中芯導致晶片短缺的可能性，並指出晶片短缺主要出現在較舊的技術，而當局對中芯的限制則涉及先進技術。

泛林集團發言人表示，公司的申請許可還在進行中，尚未收到回應。Applied Materials財務總監上月中在財報會議上表示，他們在財政預測中，也沒有假設會獲得當局發出出口許可。

路透社

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