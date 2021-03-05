印度一男子攜著女兒的頭顱走在街上，群眾看到旋即報警。警方指，該男子涉嫌殺死其17歲女兒被捕，相信他很有可能是因為不喜歡女兒的戀愛對象，感到憤怒而動殺機。按當地法律，男子若罪成可判死刑。

事發於印度北方邦（Uttar Pradesh），據警方獲得的影片可見，疑犯庫馬（Sarvesh Kumar）最近發現女兒開始談戀愛，但對女兒對象感不滿，令他非常憤怒。他犯案當日正好發現女兒獨留家中，遂把她鎖於房中，並用利器將其斬首。庫馬被捕時，正攜著女兒的頭顱走往警察局，他向警方指，女兒的「屍身」及兇器都留在房間內。

北方邦是當地人口最高的地區，據國家犯罪統計局指，北方邦是其中一個針對女性犯案較高的地區。

印度類似個案稱為「榮譽謀殺」

在印度，這種個案稱為「榮譽謀殺」（honor killing），泛指家族成員為了維護家族名譽，而謀殺另一名家族成員。雖然沒有實質數字，但據當地組織統計，印度每年約有數以百計的類似個案發生。

英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！